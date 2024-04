Do niezwykłego porodu doszło w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu. Na świat przyszła dziewczynka o wadze 6080 g. To największe dziecko urodzone w tym szpitalu i jedno z największych w Polsce. - Mimo niełatwego porodu, mama oznajmiła z uśmiechem, że gładko poszło - przekazała położna.

We wtorek w Szpitalu Miejskim w Zabrzu na świat przyszła Martynka. Dziewczynka ważyła 6080 gramów, mierzyła 65 cm i otrzymała 9 punktów w skali Apgar. To największe dziecko urodzone do tej pory w zabrzańskiej placówce i jedno z największych w Polsce - przekazała rzeczniczka prasowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka Jolanta Cmok.

- Cieszę że, wszystko przebiegło prawidłowo. Z badań obrazowych nie wynikało, że dziecko będzie aż tak duże - powiedział dr Mariusz Wójtowicz, prezes szpitala. - Poród trwał zaledwie 35 minut i odbył się siłami natury. Mama - pani Brygida - i dziewczynka czują się dobrze - dodał.

Zabrze. Rekordowy noworodek. Dziewczynka ważyła ponad sześć kilogramów

- Pani Brygida jest niesamowitą kobietą. To ona w głównej mierze przekonała nas, że da radę urodzić siłami natury - poinformowała położna Edyta Malicka, która odbierała poród.

- To tylko potwierdza, jak ważne jest pozytywne nastawienie mamy oraz wiara w swoje możliwości. Wiedzieliśmy, od początku, że dziecko nie będzie należało do najmniejszych, ale chyba wszystkich zaskoczyła ostateczna waga Martynki. Najbardziej niezwykłe jest to, że mimo niełatwego porodu, pani Brygida oznajmiła z uśmiechem na ustach, że wcale nie było tak źle i że gładko poszło - dodała.



ZOBACZ: Niezwykłe narodziny w Krakowie. Na świat przyszły czworaczki



Martynka to kolejne dziecko pani Brygidy. Starsze dzieci również rodziły się w Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

Jak przekazała rzeczniczka, jeśli połóg będzie przebiegać prawidłowo oraz dziecko będzie czuło się dobrze, mama i Martynka szybko opuszczą szpital.



Największym dzieckiem urodzonym do tej pory w zabrzańskiej placówce był Rysio, który przyszedł na świat podczas porodu w wodzie w 2015 r. Noworodek ważył 4900 g.

Prawdopodobnie największym noworodkiem w Polsce był urodzony w 2007 roku w Szczecinie Kacper. Jego waga przekroczyła siedem kilogramów.

WIDEO: Tajemnica wyszła na jaw. Agnieszka Gozdyra zaskoczyła na antenie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / Polsatnews.pl