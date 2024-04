Zełenski ostrzega przed wielką mobilizacją w Rosji. Podał liczby

W środę prezydent Finlandii Aleksandr Stubb odwiedził Ukrainę. Wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podpisał umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i długoterminowego wsparcia między dwoma krajami. "Dziesięcioletnia umowa jest dowodem długoterminowego zaangażowania Finlandii we wspieranie Ukrainy" – oświadczyło biuro Stubba.

Rosja mobilizuje setki tysięcy nowych żołnierzy do armii

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał niepokojące doniesienia ws. Rosji. Powiedział, że Putin planuje dodatkowo zmobilizować setki tysięcy żołnierzy.

- Mogę powiedzieć, że Rosja przygotowuje dodatkową mobilizację 300 tys. żołnierzy. Termin wyznaczono na 1 czerwca - oświadczył Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w tym roku kontrakty o wstąpieniu do wojska podpisało już ponad 100 tys. Rosjan. Zdaniem resortu zaciągający się do armii mieli informować, że chcą pomścić ofiary ataku, do którego doszło w sali koncertowej pod Moskwą.



Do ataku w sali koncertowej Crocus City Hall doszło 22 marca. Wówczas grupa mężczyzn otworzyła do publiczności ogień i zdetonowała ładunki wybuchowe. Wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Według oficjalnych danych w ataku zginęły 144 osoby. Do tej pory zidentyfikowano 134 ofiary, a ponad 500 zostało rannych.

Do zorganizowania ataku przyznało się Państwo Islamskie (ISIS), zapowiadając przy tym, iż był to początek szerszej akcji terrorystycznej. Według Rosji zatrzymano napastników i są nimi obywatele Tadżykistanu. Jednak tym doniesieniom zaprzecza tadżyckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.