Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało, że w tym roku kontrakty o wstąpieniu do wojska podpisało już ponad 100 tys. Rosjan. W ciągu ostatniego tygodnia zaciągający się do armii mieli informować, że chcą pomścić ofiary ataku, do którego doszło w sali koncertowej pod Moskwą.