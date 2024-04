Trzęsienie ziemi o sile 7,2 w skali Richtera nawiedziło w środę Tajwan. Władze poinformowały, że zginęły co najmniej cztery osoby, kilkadziesiąt jest rannych. Było to najsilniejsze trzęsienie na wyspie od co najmniej 25 lat. Po wstrząsach wydano ostrzeżenie przed tsunami dla południowej Japonii i Filipin.