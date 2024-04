Meteorologia już nieraz udowadniała, że w ludowych powiedzeniach tkwi przysłowiowe ziarenko prawdy. Idąc tym tokiem, doskonałe porzekadło na dziś, to: kwiecień plecień co przeplata trochę zimy, trochę lata. Kontrast termiczny w Polsce wyniesie aż 15 stopni, a różnice w pogodzie między północą a południem kraju można uznać za ogromne.

Nad zdecydowaną większością terytorium Polski termika będzie bardzo zbliżona: od wczesnych godzin porannych liczymy na 6-8 stopni Celsjusza. W tym samym czasie zupełnie różne warunki pogodowe będą panować w Karkonoszach i Karpatach (tam od 1 do 3 stopni) oraz… na Pomorzu Gdańskim, gdzie liczymy na zaledwie plus 2 stopnie.

Popołudnie kontrastów: od 15 stopni na południu do 2 na północy

W Polsce północnej i centralnej dominować będą chmury. Przelotne opady śniegu możliwe na Pomorzu Gdańskim, a deszcz da się we znaki na Kujawach, Kaszubach, w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i w północnej części Mazowsza. Od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę po Górny Śląsk - ładne, niemal bezchmurne niebo. Możliwe jest też okienko pogodowe w Bieszczadach.

Gdyby ktoś wybrał się dzisiaj w podróż autostradą A1 z Górnego Śląska nad morze, do Gdańska, to warunki pogodowe mogłyby tę osobę mocno zdziwić. W pasie województw południowych oraz Kielecczyzny liczymy nawet na plus 14-15 stopni. W tym samym czasie na Pomorzu, Warmii, Mazurach, na Podlasiu i w województwie kujawsko-pomorskim, słupki rtęci zatrzymają się między 2 a 4 stopniami powyżej zera. Będzie tam chłodniej niż w Tatrach.



Z godziny na godzinę przybywać będzie zachmurzenia. Popołudniem trudno będzie wskazać regiony, gdzie słońce będzie dominować na niebie. Pas opadów deszczu będzie przemieszał się w głąb ziemi łódzkiej i Mazowsza, a wieczorem dotrze do Lubelszczyzny. Na Pomorzu Gdańskim możliwy deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach padać nie powinno.

Podział na część "ciepłą" i "zimną" także po zachodzie słońca

Na północy, wschodzie i w centrum zapowiada się chłodna noc. Temperatura będzie oscylować od 1 do 3 stopni Celsjusza. Zimno obejmie swoim zasięgiem:

całe Pomorze,

Warmię i Mazury,

Podlasie,

województwo kujawsko-pomorskie,

Mazowsze,

Lubelszczyznę,

północne krańce Wielkopolski.

Na południu o wiele cieplej: tam nawet 8-9 stopni powyżej zera. W niemal całej Polsce sporo chmur. Szanse na rozpogodzenia rysują się tylko dla Mazowsza i ziemi łódzkiej. Późno w nocy, znad Czech i Niemiec wkroczy front z opadami deszczu. Mocno popada zwłaszcza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Przelotne opady możliwe na ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 28 marca - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl