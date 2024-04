W Finlandii w mieście Vantaa doszło do strzelaniny w szkole. Lokalna policja podała, że w wyniku incydentu rannych zostało kilka osób. Sprawcę ujęto.

Agencja Reuters powołująca się na oświadczenia fińskiej policji, podała, że we wtorek rano w jednej ze szkół w Vatntaa – na północ od stolicy Helsinki w Finlandii - doszło do strzelaniny. Według norweskiej gazety "Verdens Gang", do zdarzenia miało dojść około godziny 9:00 czasu lokalnego (8:00 w Polsce).



Na miejsce przyjechały specjalne służby. Poinformowano mieszkańców, aby nie podchodzili do miejsca zdarzenia i pobliskiego obszaru.

Strzelanina w szkole w Finlandii. Sprawca zatrzymany

Według przekazu do incydentu miało dojść w budynku szkoły podstawowej i średniej, do której uczęszcza około 800 uczniów i 90 pracowników.



Policja w swoim oświadczeniu podała, że w wyniku strzelaniny kilka osób zostało rannych. Gazeta "Helsingin Sanomat" poinformowała, że na miejscu działa kilka karetek pogotowia i radiowozów policji.



Mundurowi kilka minut po godzinie 10:00 (9:00 w Polsce) przekazali, że aresztowali podejrzanego. Na razie nie podano więcej informacji o sprawcy, motywach jego działania ani skali szkód, w tym liczby rannych.