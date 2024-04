W znajdującym się we wschodniej Ukrainie i kontrolowanych przez Rosję obwodzie ługańskim - dokładnie Starobielsku - zginął urzędnik mianowany przez Moskwę. W samochodzie Walerija Czajki ktoś podłożył ładunek.

Do incydentu doszło w poniedziałek. Lokalne władze podały, że ofiara to Walerij Czajka, lokalny urzędnik mianowany przez rosyjskiego okupanta - informuje agencja AFP.

Mężczyzna zginął w Starobielsku, miejscowości oddalonej o około 100 kilometrów od Ługańska. "Nasz towarzysz nie żyje" - napisał w mediach społecznościowych zarządzający miastem Władimir Czerniew. Polityk wezwał także lokalnych mieszkańców do zachowania czujności i zgłaszania władzom wszelkich podejrzanych działań.

Wersja służb

Urzędnik zginął w wyniku eksplozji podłożonego w jego samochodzie ładunku. Sprawę bada lokalny oddział rosyjskiego Komitetu Śledczego. Po zdarzeniu funkcjonariusze opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie SUV-a z wysadzonymi oknami i drzwiami. Wokół wraku leżą rozrzucone części pojazdu.

We wpisie poinformowano, że obecnie trwa ustalanie okoliczności zdarzenia i tożsamości osób odpowiedzialnych. Śledczy traktują incydent jako "akt terroryzmu".

Nie pierwsza taka sytuacja

Od czasu rozpoczęcia przez Kreml pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku podobny los spotkał co najmniej kilku rosyjskich biurokratów. Zdarzenia były organizowane bezpośrednio przez Kijów lub siły wspierające ukraiński wysiłek wojenny.

Obwód ługański jest jednym z czterech regionów wschodniej Ukrainy (pozostałe to: obwód doniecki, chersoński i zaporoski), które zostały wcielone do Rosji w 2022 roku. Ich przekazanie w ręce Moskwy zostało przeprowadzone na mocy referendów, których wynik nie jest uznawany przez większość społeczności międzynarodowej. Łącznie cztery anektowane regiony stanowią ok. 15 proc. terytorium Ukrainy.