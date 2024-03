59,1 proc. pytanych w nowym sondażu uważa, że Polska powinna wydalić ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa. Dyplomata nie stawił się na wezwanie MSZ po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rakietę. Do incydentu, za który Kreml nie przeprosił, doszło w poprzednią niedzielę.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytano o to, czy Polska powinna wydalić ambasadora Rosji. Oznaczałoby to bądź obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych z Rosją (do poziomu chargé d'affaires) bądź zerwanie relacji dyplomatycznych.

Na to pytanie 59,1 proc. badanych odpowiedziało: "tak". 14,7 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, a 26,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Zignorował to

24 marca Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało na platformie X, że "o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych (...) przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej". Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund.

ZOBACZ: Ambasador Rosji Siergiej Andriejew wyjechał z Polski. MSZ wyjaśnia

W związku z incydentem polski MSZ wezwał ambasadora Rosji Siergieja Andriejewa. Ambasador nie stawił się, tłumacząc później w prokremlowskich mediach, iż Warszawa nie przedstawiła "wystarczających dowodów" ws. pocisku, dlatego uznał, że "nie ma sensu" przychodzić do siedziby ministerstwa.

Siergiej Andriejew wyjechał z Polski. Rosjanie przedstawili notę

27 marca szef MSZ Radosław Sikorski, pytany o tę sprawę przez dziennikarzy ocenił, że "ambasador Andriejew sam dał świadectwo swojej kultury i profesjonalizmu". - Z tego, co słyszę, (Andriejew) już opuścił nasze terytorium - powiedział Sikorski.

Przedstawiciele MSZ wyjaśnili później, że dyplomata nie został wydalony, ani nie prosił o rezygnację. Dodali, że ambasada rosyjska przekazała MSZ RP notę techniczną, w której przekazała, iż Andriejew będzie przebywał w najbliższych dniach poza Polską. Od 26 marca do 4 kwietnia placówką w Warszawie kieruje chargé d'affaires.

Badanie dla rp.pl zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 26-27 marca 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.

an/wka / PAP / polsatnews.pl