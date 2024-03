To miał być ich wymarzony dom... Miał, bo jeszcze zanim zdążyli się wprowadzić, usłyszeli od urzędników, że najprawdopodobniej zostanie on zburzony pod budowę obwodnicy. W podobnej sytuacji są dziesiątki rodzin z okolic Kielc. Jak to możliwe, że urzędnicy wystawiali pozwolenia na budowę, nie informując ludzi, że po tym terenie będzie biegła inwestycja? Sprawą zajęło się "Państwo w Państwie".

Olga i Łukasz Janyst swój wymarzony dom budują od blisko ośmiu lat. Aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe. Małżeństwo jednak, zamiast radości, czuję strach i niepewność.

Wszystko przez informację, że ich nowy dom najprawdopodobniej będzie musiał zostać zburzony. Wszystko przez budowę obwodnicy Kielc. - Nie mogłam uwierzyć jak to usłyszałam, w gminie to się popłakałam. Jak tak można, cały dorobek naszego życia... - mówi Olga Janyst.

Obwodnica Kielc. Domy zbudowane tam, gdzie ma biec nowa droga

Wyburzonych ma być, w zależności od wariantu przebiegu trasy, nawet kilkadziesiąt domów - większość w małej miejscowości Domaszowice. Mieszkańcy nie chcą się z tym pogodzić. Twierdzą że opcje przebiegu drogi zostały wytyczone na podstawie nieaktualnych map i dziś na terenach, które niegdyś były polami, istnieje gęsta zabudowa mieszkaniowa.

- Dla mnie to są, proszę państwa, pseudowarianty. Co to są za warianty, jak każdy z nich przechodzi przez małą miejscowość? To są żadne warianty, urzędnicy wrzucili je chyba tylko po to, żeby nas skłócić między sobą - mówi Jarosław Górski, mieszkaniec Domaszowic



Urzędnicy cały czas wystawiali pozwolenia na budowę nowych domów, mimo że od lat wiadomo, jakie są warianty przebiegu obwodnicy. Nikt nie informował mieszkańców o potencjalnym zagrożeniu i fakcie, że ich dom może w przyszłości leżeć na trasie planowanej inwestycji.

Ponad 2000 skarg. "Ja bym tego nie nazwał ludzkimi dramatami"

- Problem w tym, że to nie jest żaden projekt, tylko przewidywane warianty. Dla nas to są jedynie jakieś kreski na mapie. Dopóki nie zostanie przyjęty projekt, nas to nie obowiązuje i nie możemy blokować możliwości pozyskania pozwolenia na budowę - tłumaczy Mariusz Ściana ze Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpłynęło już ponad 2000 skarg i uwag od mieszkańców, których ma dotknąć budowa drogi. Urzędnicy twierdzą jednak, że przy powstawaniu wariantów nie było żadnych nieprawidłowości, a protesty mieszkańców są nieuzasadnione.



- Ja bym nie nazwał tego ludzkimi dramatami, to są za duże słowa. Ci ludzie dostaną zadośćuczynienie, za które spokojnie ułożą sobie życie gdzie indziej - odpowiada na zarzuty Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.



red / Polsat News / Polsatnews.pl