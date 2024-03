Rosyjscy księża muszą codziennie modlić się o zwycięstwo nad Ukrainą - wynika z listu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Duchowni w trakcie Wielkiego Postu mają czytać "Modlitwę o świętą Rosję". To kolejny przykład w ostatnich dniach, gdy rosyjska cerkiew zwraca uwagę na działania w Ukrainie.

W liście od zarządzającego sprawami Patriarchatu Moskiewskiego metropolity Grigorija Woskresenskiego wskazano, że księża codziennie w trakcie Wielkiego Postu są zobligowani do modlitwy za zwycięstwo Rosji.

Księża muszą modlić się o zwycięstwo Rosji

Jak wskazano, mowa o czytanie "Modlitwy o świętą Rosję". W tekście autorstwa patriarchy Cyryla można przeczytać, że to Rosja "została zaatakowana", by "podzielić i zniszczyć jeden naród". Co więcej, pojawia się w niej prośba o ochronę żołnierzy i "obrońców ojczyzny".

List do księży opublikowała w mediach społecznościowych dziennikarka Ksenia Łuczenko. "Po raz pierwszy widzimy oficjalny dokument, który reguluje wewnętrzne wsparcie kościoła dla wojny" - podkreśliła.

"Cerkiew wzmocniła kremlowską retorykę"

W piątek Światowa Rada Ludowa Rosji, której przewodniczy patriarcha Cyryl, przyjęła zarządzenie dotyczące inwazji na Ukrainę. W dokumencie działania wojsk zostały określone jako "święta wojna". Wskazano, że żołnierze "bronią Świętej Rosji", by "chronić świat przed naporem globalizmu i zwycięstwa Zachodu".

Zdaniem amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) cerkiew "wzmocniła kremlowską retorykę na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie".

Analitycy ISW zwrócili uwagę, że kremlowski reżim dotychczas unikał nazywania pełnoskalowej inwazji na Ukrainę "wojną". Od początku działań Rosja wykorzystywała nazwę "specjalna operacja wojskowa".

