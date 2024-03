Informację o śmierci Karola Pęciaka przekazała lokalnym mediom mama 28-latka.

"Mam bardzo smutną wiadomość. Dziś w nocy odszedł nasz syn Karol. Proszę o modlitwę" - napisała w wiadomości dla portalu Gryfińska.

Karol Pęciak nie żyje. Tiktoker miał 28 lat

Karol Pęciak zdobył popularność dzięki zamieszczaniu nagrań na TikToku. 28-latek zamieszał je na profilu "Szalony Karol". Profil Karola śledziło blisko 400 tys. osób, a jego nagrania zebrały ponad 7 mln polubień.

W sieci 28-latek opowiadał o swoim życiu ze sztuczną zastawką serca. Tiktoker jeszcze w dzieciństwie przeszedł operację jej wszczepienia. Swoje przeżycia opisał również w książce "Sztuczna zastawka serca. Czyli życie z zegarkiem". Zapiski zawarte w publikacji miały być motywacją dla osób z chorobami serca, jak i zdrowych.

- Mam wszczepioną sztuczną zastawkę serca, więc słyszę, jak tyka. Dlatego w nazwie mojej książki jest "życie z zegarkiem" - mówił w rozmowie z eska.pl. - To jest najbardziej skupiające uwagę w moim życiu, a tak poza tym muszę przyjmować leki rozrzedzające krew do końca życia i jednie przez to muszę unikać sportów, w których mogę mieć obrażenia od skaleczeń do otwartych złamań, przy których mógłbym się wykrwawić - dodał.

Ostatnie nagranie na TikToku zamieścił w poniedziałek. Na ten moment obejrzało je łącznie 3,6 mln osób. W komentarzach internauci wskazują, że nie mogą uwierzyć w śmierć młodego twórcy. Pojawiają się także kondolencje dla rodziny i bliskich.

"Zawsze taki uśmiechnięty i radosny takiego cię zapamiętamy" - napisała jedna z internautek.

