Wiadomości RCS pojawią się na iPhone’ach już w najbliższym czasie. A przynajmniej na to wskazuje wpis zamieszczony na stronie Google. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w tym roku. Co prawda, informacja już zniknęła ze strony, ale jak wiadomo – w sieci nic nie ginie. A przez to też nadchodzący iOS 18 coraz ciekawiej się zapowiada.

W listopadzie ubiegłego roku Apple poinformowało, że na iPhone’ach pojawią się wiadomości RCS. Nie podano jednak wtedy konkretnej dany, ale za to pojawił się komunikat, że wydarzy się to w 2024 roku. Teraz już wiadomo coś więcej na ten temat.

RCS na iPhone’ach pojawi się na jesień

Na stronie Google zbyt wcześnie pojawił się wpis, który je zapowiada. RCS, czyli Rich Communication Services będzie dostępne na smartfonach Apple jesienią 2024 i wiele wskazuje na to, że stanie się to w pierwszych dniach tej pory roku.

Najprawdopodobniej będzie to powiązane z nadchodzą premierą systemu iOS 18, który powinien zostać przedstawiony szerszej publice już 10 czerwca, podczas wydarzenia dla developerów, organizowanego przez Apple. Mimo że Google przedwcześnie poinformowało o wdrożeniu wiadomości RCS to jednak jest to coś, czego wiele osób się spodziewało.

Na dodatek Google wbiło szpileczkę Apple pisząc, że "wymiana wiadomości stanie się lepsza dla wszystkich". Od wielu lat RCS było kwestią sporną pomiędzy firmami a Komisją Europejską.

iMassage z RCS – co to oznacza dla użytkowników?

Wdrożenie RCS sprawi, że wiadomości wysyłane z iPhone’ów do użytkowników Androida będą miały zielone dymki, a nie niebieskie. To tylko kosmetyczna zmiana, ale wdrożenie RCS zdejmuje ograniczenie ilości znaków i pozwala na przesyłanie plików multimedialnych w wysokiej jakości. Do tego dochodzi jeszcze odpowiednie szyfrowanie, a więc wszystko to, co oferuje iMassage dla iOS.

W Polsce dostęp do RCS jest oferowany przez większość operatorów, a od wiadomości SMS różni się tym, że potrzebna jest aktywna funkcja czatów RCS w ustawieniach. Wtedy do wysyłania wiadomości niezbędne jest połączenie Wi-Fi lub transmisja danych. W tym roku zobaczymy więc, jak RCS zostanie przyjęte przez użytkowników iPhone’ów.

red.