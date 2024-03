Będzie nowy podatek? Jeśli tak, to zapłaci go każdy Polak

W mediach krąży informacja, że od nowego roku na Polaków zostanie nałożony nowy podatek. Pracę nad rewolucyjnym projektem ustawy trwają i niebawem ma on ujrzeć światło dzienne. Wiadomo jednak już, ile będzie to kosztować obywateli.

Nowy podatek od 2025 roku?

Niestety, ale obecny rok przyniesie Polakom wiele skokowych podwyżek. Od 1 kwietnia wraca bowiem 5-procentowy VAT na produkty spożywcze, a od lipca zdecydowana większość z nas będzie musiała borykać się z "odmrożonymi" cenami za energię elektryczną. Jakby tego było mało, to Polski rząd rzekomo planuje kolejną przykrą niespodziankę. Trwają już prace nad regulacjami, które wejść mają w życie w 2025 roku i oznaczać będą konieczność płacenia nowego podatku.



O planach premiera Donalda Tuska informuje portal jedennewsdziennie.pl, który pisze, że prawdopodobnie w kwietniu do Sejmu trafi projekt nowej ustawy, która będzie związana z opłatą audiowizualną. Należy jednocześnie pamiętać, że jakiekolwiek zmiany podatkowe mogą być wprowadzone jedynie do listopada, a to oznacza, że rządzący mają jeszcze sporo czasu.

Czy opłata audiowizualna zastąpi abonament RTV?

Stawki na 2024 rok wynoszą odpowiednio za radioodbiornik 8,70 zł miesięcznie, a za radio i TV 27,30 zł. Po jego zamianie na opłatę audiowizualną, każdy płaciłby około 8-9 zł miesięcznie, czyli 100 zł rocznie. Stawka podlegałaby także corocznej waloryzacji.



Jak wiadomo, od płacenia za abonament RTV uchyla się wielu Polaków. Stąd też kontrole urzędników, którzy sprawdzają, kto ma zdolne do odbioru sygnału urządzenia i czy za nie płaci. W przypadku opłaty audiowizualnej każdy obywatel miałby ją doliczaną do PIT-u i CIT-u. Przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Bogdan Zdrojewski stwierdził, że "nowy podatek płacony by był od adresu domowego i domownika, podatnika, a nie od smartfona, czy określonego urządzenia".



Wprowadzenie nowego podatku ma na celu walkę z osobami, które nie płacą abonamentu RTV. Ma to być sposób na to, aby wspierać finansowo media publiczne. Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, która miała dotować państwowe media kwotą 3 mld zł, stąd też poszukiwania alternatywnego źródła ich finansowania. Z opłaty audiowizualnej zwolnieni mieliby zostać wszyscy należący do I grupy inwalidzkiej, kombatanci i emeryci ze świadczeniem poniżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

red / polsatnews.pl