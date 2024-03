Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi nieubłaganie upływają terminy na złożenie odpowiednich wniosków. Piątek to ostatni dzień, kiedy możemy ustanowić pełnomocnika w oddaniu głosu dla osoby starszej lub z niepełnosprawnością. Kończy się też czas na dopisanie się do spisu wyborców w danej gminie.

Za osiem dni i kilka godzin zdecydujemy, kto zasiądzie w radach miast, gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich, i kto zostanie włodarzem naszych wsi i miast na kolejne pięć lat. Czasu zostało już niewiele, a urzędnicy mają ręce pełne roboty.

Przypomnijmy najważniejsze daty, którymi powinni zainteresować się wyborcy.

Wybory samorządowe 2024. Możliwości dla osób z niepełnosprawnością i starszych

Poniedziałek był ostatnim dniem, kiedy mogliśmy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Możliwość ta dotyczy wyborców z niepełnosprawnością i osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. To samo kryterium dotyczy zgłaszania potrzeby skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalów wyborczych. Pierwsze pakiety do głosowania korespondencyjnego przyjdą już we wtorek po Świętach Wielkanocnych - kopertę zwrotną z oddanym głosem odbiera listonosz.

Ciągle jeszcze możemy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz tych, które co najmniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Termin mija o północy 29 marca - urzędy są już zamknięte, ale nadal możemy zrobić to przez Internet. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Dopisanie się do spisu wyborców. Czasu na złożenie wniosku coraz mniej

Do końca marca można składać wnioski o dopisanie się do rejestru wyborców danej gminy. Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje wójt, burmistrz lub prezydent w ciągu 5 dni od dnia wniesienia wniosku. Składając wniosek w tygodniu tuż przed wyborami, ryzykujemy, że nie znajdziemy się na liście głosujących.

Taki wniosek składają osoby bez stałego zameldowania na terenie gminy, w której chcą głosować, ale tam mieszkające. Związek z gminą trzeba udowodnić np. poprzez okazanie umowy o najem mieszkania, pracę, czy okazując opłacane w gminie rachunki. Pamiętajmy, że w wyborach samorządowych, w przeciwieństwie do parlamentarnych czy prezydenckich, nie możemy zagłosować z dowolnego miejsca w Polsce, ani zagranicą.

Wniosek wraz z deklaracją zawierającą miejsce zamieszkania składamy osobiście w urzędzie gminy, przez internet, w aplikacji mObywatel, na stronie www.mobywatel.gov.pl lub przesyłając dokumenty pocztą.

Jak sprawdzić, gdzie jesteśmy przypisani do spisu wyborców? Instrukcja znajduje się tutaj.

W piątek 5 kwietnia o północy kończy się kampania wyborcza. Całą sobotę i niedzielę do godz. 21 potrwa cisza wyborcza. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę 7 kwietnia od godz. 7 do 21.

Więcej informacji na temat nadchodzących wyborów samorządowych znajdziesz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.