Ostatni piątek marca pożegna się z nami w naprawdę dobrym stylu. Nie zabraknie słońca, a zachmurzenie - jeśli gdzieś wystąpi - to z pewnością nie zdominuje pogody w danym regionie. Co jeszcze przyniesie nam dzisiejszy dzień?

Termika w całej Polsce będzie bardzo wyrównana i wyniesie od 7 do 8 stopni na plusie. Nieco chłodniej tylko w Karpatach i Sudetach, ale i tam nie ma co liczyć na przymrozki: słupki rtęci dobiją do około 5 kresek powyżej zera.

Pogoda na piątek. W całej Polsce ciepło. Padać nie powinno

Krótko po wschodzie słońca nad całą Polską spodziewamy się pięknej, niemal bezchmurnej aury. Są marginalne szanse na to, że obłoki nieco później opuszczą tylko Podlasie (zapewne okolicami 8-10 rano). Niewielkie skupiska chmur piętra wysokiego mogą zameldować się na ziemi lubuskiej.



Temperatury w kraju zaskoczą bardzo pozytywnie. Praktycznie we wszystkich województwach południowych i centralnych liczymy na 16-17 stopni. Odrobinę chłodniej tylko na Pomorzu oraz na Warmii, Mazurach i Podlasiu - tam 13-14 stopni. Warunki pogodowe będą świetne dla fanów turystyki pieszej. W Karpatach zero chmur i 11 kresek powyżej zera.

Biomet w niemal całym kraju będzie korzystny. Pogoda będzie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie tylko w pasie nadmorskim. Popołudniem (zapewne okolicami 13-15) nad Pomorzem Zachodnim i ziemią lubuską pojawią się chmury piętra średniego, które zdominują tam pogodę.

Nieco później obłoki nasuną się też nad Dolny Śląsk i Pomorze Gdańskie. Nigdzie jednak nie powinno padać – jest dość prawdopodobne, że deszczowy front znad Niemiec ominie nasz kraj. W pozostałych regionach słonecznie.

Pogoda w Wielki Piątek. Jaka temperatura w nocy?

Będzie to jedna z najcieplejszych nocy, jakie (póki co) odnotowaliśmy w tym roku. Na zachodzie są szanse na +13 stopni na plusie. W centrum i na Górnym Śląsku okolice 11 kresek, a na krańcach wschodnich +10°C.



Na północy Polski niewielkie zachmurzenie. Można przyjąć, że na południe od linii łączącej Słubice - Poznań - Łódź - Lublin piękne, rozgwieżdżone niebo. Przy tak wysokich temperaturach, entuzjastów astronomii z pewnością nie trzeba będzie zachęcać, by podziwiali piękne, wiosenne niebo.

