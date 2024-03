Nowe czołgi Abrams dotarły do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. "Prezenty od zajączka" - jak określili wojskowi - to kolejna dostawa amerykańskiego sprzętu w ramach umowy na 1,4 mld dolarów. Następne mają być zrealizowane do końca tego roku.

"A Wam co przyniesie świąteczny zajączek?" - zapytała w mediach społecznościowych 1. Warszawska Brygada Pancerna, ogłaszając, że do stolicy właśnie dotarły kolejne czołgi M1A1 Abrams. "Abramsy po przeprowadzeniu deprocesingu w Poznaniu zasiliły kolejne kompanie czołgów" - przekazała.

Brygada pancerna dodała, że wojskowe pojazdy dotarły do Warszawy koleją. "Siła i moc to my. Witamy kolejne TkANKI mięśniowe" - napisali mundurowi, dołączając zdjęcia z transportu.

A Wᴀᴍ ᴄᴏ ᴘʀᴢʏɴɪᴇsɪᴇ śᴡɪąᴛᴇᴄᴢɴʏ ᴢᴀᴊąᴄᴢᴇᴋ🐰❓



Dziś do #JEDYNApancerna dotarły kolejne czołgi M1A1 #Abrams. 🆕



Abramsy po przeprowadzeniu deprocesingu w #Poznań zasiliły kolejne kompanie czołgów. pic.twitter.com/Tvb0HQ2s0V — 1. Warszawska Brygada Pancerna (@1WBPanc) March 28, 2024

Czym wyróżniają się czołgi Abrams? Są najnowocześniejsze na świecie

Dostawa jest efektem kontraktu podpisanego w styczniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej z USA. W nim było zapisana liczba m.in. 116 czołgów M1A1 Abrams.

Całkowita wartość umowy to ok. 1,4 miliarda dolarów netto, z czego blisko 200 milionów dolarów jest finansowane przez stronę amerykańską w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych. Dostawy mają być zrealizowane do końca 2024 roku.

ZOBACZ: Amerykański Abrams w akcji na pierwszym filmie z Ukrainy



Abramsy są najnowocześniejszymi czołgami na świecie. M1A2 to kolejna wersja amerykańskiego czołgu podstawowego Abrams. Jego główne uzbrojenie stanowi 120 mm armata gładkolufowa M256, która została dostosowana do wykorzystywania najnowszych rodzajów amunicji, w tym amunicji programowalnej.

Czołgi Abrams charakteryzują się odpornością balistyczną i przeciwminową. Napęd czołgu stanowi silnik turbowałowy Honeywall o mocy 1500 KM, który zapewnia dużą prędkość maksymalną oraz mobilność w każdym terenie.