Kobieta poruszała się ulicami Babimostu, próbując jednocześnie wpaść w kontrolowany poślizg. Szarża zakończyła się jednak w niepomyślny sposób i 20-latka rozbiła się na lokalnym cmentarzu. Jej samochód uderzył w murowane ogrodzenie.

20-latka szarżowała po mieście. Rozbiła się na ogrodzeniu

Kobiecie nic się nie stało. Opel, którym poruszała się po mieście, został jednak niemal całkowicie zniszczony. "Niestety brak doświadczenia za kierownicą i niewielkie umiejętności szybko dały o sobie znać. W pewnym momencie kobieta nie opanowała pojazdu i wjechała w ogrodzenie cmentarza. Na szczęście nic się jej nie stało" - przekazuje policja z Zielonej Góry.

ZOBACZ: Dziecko za kierownicą quada. Policja zatrzymała 36-latka

Popisy 20-latki zakończyły się mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz otrzymaniem 10 punktów karnych. Co więcej, młoda kobieta poniesie koszty naprawy ogrodzenia cmentarza. Policja przypomniała, że ulice miasta nie są odpowiednim miejscem do tego typu manewrów. Funkcjonariusze zaapelowali o rozsądek i wybieranie torów wyścigowych do ćwiczenia swoich umiejętności.

"Przypominamy, że odpowiednim miejscem do nauki i wykonywania manewrów driftu jest wyłącznie tor wyścigowy. Pamiętajmy, że tylko w warunkach toru i pod okiem instruktorów mamy pewność, że swoim zachowaniem nie spowodujemy zagrożenia dla innych" - dodają mundurowi.

WIDEO: Zbigniew Ziobro dla Polsat News: W szpitalu dotknął mnie hejt, operację miałem za granicą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl