Jak relacjonują policjanci, mężczyzna podszedł do kasy, po czym na towar znajdujący się obok, wylał substancję do odstraszania dzików. Sprawca natychmiast uciekł, ale całą sytuację uchwyciły kamery monitoringu.

Straty wyceniono na setki tysięcy złotych

Właściciel wycenił straty na około 300 tys. zł. - Trzeba podkreślić, że taka substancja nie tylko w niewyobrażalny sposób brzydko pachnie, ale jest też trudna do wywabienia. Żeby zneutralizować taki zapach konieczne jest ozonowanie i remont - powiedziała w rozmowie z Polsat News Anna Tersa z zespołu prasowego w KMP w Legnicy.

- Policjanci udostępnili zarejestrowany przez kamery monitoringu wizerunek tego mężczyzny. Dzięki doskonałej współpracy z mediami i zaangażowaniu społeczeństwa został zidentyfikowany i zatrzymany - podkreśliła.

Zatrzymany mężczyzna to 26-latek z Legnicy. Przyznał się do winy, ale nie chciał powiedzieć, dlaczego rozlał tę substancję w sklepie. - Będziemy to wyjaśniać. Nie jest wykluczone, że działał na zlecenie - dodała. Mężczyzna usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, za które grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.