"Pogodowe starcie" nad Polską. Możliwe burze

Sytuacja meteorologiczna nad Polską jest dość złożona. Pogodę nad Europą kształtuje rozległy niż znad Wysp Brytyjskich. Nie przyniósłby on wichur, gdyby nie układ blokujący znajdujący się nieopodal Morza Czarnego. To właśnie za sprawą ścierania się tych dwóch mas powietrza czeka nas dość ciepły, choć obfitujący w podmuchy wiatru, dzień. Możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze.

Termika w całej Polsce będzie dość wyrównana: od 8 stopni w dzielnicach wschodnich, przez 9-10 w centrum, po 11-12 stopni na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Górnym Śląsku oraz w południowej Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.



Niestety, ale nad niemal całym krajem rozgoszczą się chmury piętra średniego i wysokiego. Krótko po wschodzie słońca okienko pogodowe rysuje się tylko dla Górnego Śląska i Zachodniej Małopolski. Możliwe dość intensywne opady deszczu w górach oddzielających Polskę od Czech i Słowacji. Uwaga, będzie mocno wiało praktycznie w całym paśmie Karpat, a także w okolicach Bramy Morawskiej. Warto mieć to na uwadze planując poranny spacer lub wyjazd.

Prognoza pogody na czwartek. Pogodnie i ciepło, choć możliwe opady deszczu

Porywisty wiatr z południa wypcha ciepłe, zalegające nad Polską jeszcze od wczoraj, masy powietrza nieco dalej na południowy wschód. Doprowadzi to do sytuacji, kiedy najcieplejszymi regionami kraju będą Warmia, Mazury i Podlasie – tam liczymy na 15 stopni na plusie.



W pozostałych częściach kraju od 12 do 14 stopni. Nieco chłodniej tylko w Karpatach – tam 8 kresek. Spore szanse na ładne, słoneczne popołudnie rysują się na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nieco później rozpogodzi się też na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku. W pozostałych regionach pochmurno. Możliwe opady deszczu w Wielkopolsce, na Pomorzu i Podlasiu.

Synoptycy IMGW informują o spodziewanych przelotnych opadach deszczu, a lokalnie możliwych burza. Temperatura od 12°C do 17°C, chłodniej w rejonach Zatoki Gdańskiej i na Podhalu: około 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, na południu i w czasie burz do 65 km/h, z kierunków południowych

Noc ciepła, ale możliwe intensywne opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Po zachodzie słońca w niemal całej Polsce wskazania na termometrach będą zbliżone: od 9 do 11 stopni na plusie. Późnym wieczorem front z dość intensywnymi opadami da się we znaki na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Co szczególnie godne odnotowania – w Tatrach może spaść śnieg!



W pozostałych regionach pogoda dość stabilna – w wieczór i noc wejdziemy z zachmurzeniem, jednak z godziny na godzinę będzie ono stopniowo zanikać. Jest dość prawdopodobne, że piątkowy poranek przywita nas pięknym, bezchmurnym niebem w całej Polsce!

red / polsatnews.pl