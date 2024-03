Do zdarzenia doszło w czwartek rano. Tuż przed godziną 8:00 z gdańskiego lotniska wystartował samolot biznesowy lecący do Poznania. W powietrzu doszło jednak do komplikacji.

- W trakcie lotu pilot odkrył, że ma otwarte podwozie i zdecydował się na awaryjne lądowanie - przekazała nam rzecznik lotniska Agnieszka Michajłow.

Awaryjne lądowanie na lotnisku w Gdańsku. Akcja zakończyła się sukcesem

Na wypadek, gdyby pilot potrzebował pomocy, na miejsce zostały zadysponowane wozy bojowe straży pożarnej, jednak manewr zakończył się sukcesem. Zarówno pilot, jak i służby obecne na lotnisku nie odniosły żadnych obrażeń.

Samolot to Cessna 510 Citation Mustang. Maszyna może pomieścić dwóch członków załogi oraz czterech pasażerów.