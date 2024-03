- Ja się o wszystkim dopowiedziałem z mediów, co też pokazuje zmianę standardów. Prokuratura i ABW mają robotę do zrobienia - mówił Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej w programie "Graffiti" o przeszukaniu domu Zbigniewa Ziobry. Podkreślił, że jego zdaniem "żadne procedury nie zostały naruszone".

- Wiele rzeczy w tej sprawie było dla mnie zaskakujących. Sama realizacja była zaskakująca. Ja się o wszystkim dopowiedziałem z mediów, co też pokazuje zmianę standardów. Prokuratura i ABW mają robotę do zrobienia, poważną sprawę, bo sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest gigantycznie poważna i to wiemy od lat. I robią to bez rozgłosu, bez kamer na samej realizacji - mówił o przeszukaniu w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Drugim zaskoczeniem według Szłapki były słowa Patryka Jakiego z Suwerennej Polski. - Mimo informacji o ciężkim stanie Zbigniewa Ziobry mówił, że nie ma go w Polsce - powiedział minister. Kilkadziesiąt minut później lider Suwerennej Polski wystąpił przed swoim domem.

Szłapka przekazał, że po "po ludzku współczuję i życzę zdrowia Zbigniewowi Ziobrze, ale trzeba brać odpowiedzialność za swoje postepowanie". - Wydaje się, że jeśli zdecydowano się na tak dużą realizację to sprawa jest duża i rozwojowa - stwierdził.

Minister jest zdania, że były szef MS, który "spycha odpowiedzialność na sowich pracowników". - Teraz pytanie, czy będą mieli ochotę go bronić i brać to na siebie - powiedział.

Gość Dariusza Ociepy stwierdził, że "żadne procedury w tej sprawie nie zostały naruszone".

Prowadzący dopytywał, czy sprawa przeszukań w mieszkaniach polityków Suwerennej Polski czy wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego nie jest przypadkiem w czasie rozliczania rządu ze "100 konkretów" i faktu, że jest szczyt kampanii przed wyborami samorządowymi. - Muszą się przyzwyczaić (politycy Zjednoczonej Prawicy - red.), że rozliczenie będzie trwało i będzie postępowało niezależnie od tego jaki będzie chwilowo kontekst - powiedział.

Szłapka odniósł się też do sprawy Glapińskiego i stwierdził, że prezes NBP "ma sporo za uszami w kwestiach niedopełniania obowiązków". Przyznał też, że podpisał się pod wnioskiem.

W programie pojawił się też temat ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, który nie pojawił się w siedzibie MSZ po wezwaniu w celu złożenia wyjaśnień w sprawie pocisku, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. - Zdaje się, że wyjechał do Moskwy na jakieś konsultacje - odpadł dopytywany Szłapka.

Minister dodał, że decyzje związane z wyciągnięciem konsekwencji podejmował będzie szef MSZ Radosław Sikorski.

