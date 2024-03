Nowa dyrektywa EPBD coraz bliżej. Jak odbije się to na fotowoltaice?

Nowa dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu. Branża fotowoltaiczna czeka z niecierpliwością na szczegóły. Pewne jest to, że szykuje się prawdziwy boom inwestycyjny, ponieważ od 2030 roku, wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne.

Głosowanie nad EPBD jeszcze w marcu!

Jeszcze w tym miesiącu ma dojść do głosowania Parlamentu Europejskiego nad nowelizacją dyrektywy EPBD. Z pewnością dojdzie do prawdziwej rewolucji w budownictwie w całej Unii Europejskiej. Od 2030 roku wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne. Nowelizacja dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zakłada, że w ciągu 6 lat nastąpi aż 60-procentowa redukcja emisji w budownictwie.

Natomiast pełna neutralność ma zostać osiągnięta do 2050 roku. Oznacza to, że nowopowstałe budynki nie będą mogły emitować gazów cieplarnianych. Do 2040 roku ma z kolei nastąpić całkowite odejście od kotłów na paliwa stałe. Zastąpić je mają np. pompy ciepła lub instalacje fotowoltaiczne.



W Polsce stale rośnie liczba nowych inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. W 2023 roku ilość zamontowanych systemów fotowoltaicznych wzrosła do 1,4 miliona, a ich moc wynosi prawie 11,3 GW. Dynamika wzrostu liczby montowanej fotowoltaiki spadała jednak z 41 procent w 2022 roku do 15 procent w 2024 roku.

Będzie wzrost cen usług i materiałów?

Unijne zmiany odbiją się przede wszystkim na cenach materiałów i usług, które będą związane z docieplaniem budynków i inwestycjami w instalacje fotowoltaiczne oraz inne rozwiązanie wykorzystujące OZE. Przepisy będą wymuszać remonty w najmniej efektywnych energetycznie budynkach.

Do 2030 roku proces renowacji będzie musiało przejść 16 procent budynków niemieszkalnych, które będą charakteryzować się najgorszą efektywnością energetyczną. Trzy lata później będzie to musiało być już 26 procent.



Niektóre firmy zajmujące się pracami renowacyjnymi i produkcją oraz montażem m.in. fotowoltaiki już planują rozbudowę swoich zakładów. Ponadto wdrożenie nowelizacji dyrektywy może odbić się na przejściu mniej wykwalifikowanej kadry pracowniczej z innych przedsiębiorstw do firm zajmujących się renowacjami i dociepleniami budynków.