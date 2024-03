Od 25 marca w Polsce zaczyna obowiązywać nowe prawo dla operatorów telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy mają blokować fałszywe sms, za pomocą których są wyłudzane dane lub pieniądze. Choć regulacje ws. tzw. "smishingu" funkcjonują już od stycznia, to od teraz są obowiązkowe.

Od 25 marca br. zgodnie z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej zaczyna obowiązywać nowe prawo. Przedsiębiorcy podłączeni do systemu wymiany informacji i wzorców tak zwanego "smishingu" pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a CSIRT NASK (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego), policją oraz prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej będą mieć nowy obowiązek.

Nowy obowiązek dla operatorów ws. sms-ów

Mowa o blokowaniu fałszywych sms zgodnie ze wzorcem przekazanej przez CSIRT NASK. Takie działania mają na celu blokowanie wiadomości, które pomagają oszustom w wyłudzaniu danych lub pieniędzy ofiar. Warto podkreślić, że sam system funkcjonuje już od 17 stycznia, ale do tej pory korzystanie z niego było dobrowolne. Teraz staje się ono obowiązkiem.

Prace nad tym projektem zaczął rząd poprzedniej kadencji, a resort pod okiem Krzysztofa Gawkowskiego kontynuował pracę. Głównym celem jest zwalczanie

spoofingu , czyli podszywania się pod elementy systemu teleinformacji różnych instytucji;

, czyli podszywania się pod elementy systemu teleinformacji różnych instytucji; phishingu , czyli podszywania się pod instytucje w celu wyłudzania danych;

, czyli podszywania się pod instytucje w celu wyłudzania danych; smishingu, czyli wykorzystywania wiadomości sms do wyłudzania danych.

Jak czytamy na rządowej stronie, podmioty publiczne mogą zastrzegać tzw. nadpisy wykorzystywane przez nie do wysyłki sms przy usługach dla obywateli. W praktyce oznacza to, że np. Krajowa Administracja Skarbowa w tytułach sms może użyć nadpisu skrótu o treści "e-US" i nie powinno to wzbudzać niepokoju wśród obywateli.

Wykaz nadpisów zastrzeżonych dla podmiotów publicznych jest prowadzony przez CSIRT NASK, a przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą blokować wiadomości z zastrzeżonymi nadpisami, które nie pochodzą od podmiotu publicznego. Oznacz to, że oszuści nie będą mieć już możliwości posługiwania się takimi samymi nadpisami, jak urzędy.

"Jestem przekonany, że dzięki uruchomieniu systemu do wymiany wzorców wiadomości oszukańczych (...) walka z nadużyciami telekomunikacyjnymi i ograniczanie liczby oszukańczych SMS-ów, które wszyscy codziennie otrzymujemy, wejdzie na wyższy poziom - podkreślał wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w styczniowej wypowiedzi na temat wprowadzonych zmian.