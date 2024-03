Rosja zaatakowała Odessę przy użyciu dronów. Po ataku część miasta została pozbawiona prądu, ponieważ celem były obiekty infrastruktury energetycznej. W niektórych regionach są także problemy z dostępnością wody. W obawie przed kolejnymi atakami ogłoszono alarm przeciwlotniczy. To kolejny atak w ciągu kilku dni.

Do ataku Rosji na ukraińskie miasto Odessa doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Podczas nalotu - zdaniem władz miasta - zostały wykorzystane drony szturmowe wystrzelone z rejonu Morza Czarnego. Ich głównym celem były obiekty infrastruktury energetycznej.

W Odessie część mieszkańców bez prądu

Jak informuje portal Ukraińska Prawda część miasta jest pozbawiona elektryczności, co powoduje spore utrudnienia. Do przedszkoli są przyjmowane dzieci, ale placówki nie zapewniają wyżywienia, ponieważ nie mają jak go przygotować.

Poza uszkodzoną infrastrukturą energetyczną są także problemy z dostawami wody.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza ostrzegła o dużym prawdopodobieństwie kolejnego rosyjskiego ataku powietrznego z Morza Czarnego. W związku z czym władze Odessy ogłosiły alarm przeciwlotniczy.

Zmasowany atak na Ukrainę

To kolejny atak w ciągu tygodnia. W nocy z soboty na niedzielę strona rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę przy pomocy 19 rakiet manewrujących i siedmiu dronów szturmowych.

Jednym z ostrzelanych miejsc był obwód lwowski. Szef władz tego obwodu Maksym Kozicki przekazał, że celem ataków była "infrastruktura krytyczna". Po uderzeniu pocisków doszło do pożaru.

Ataki przeprowadzono także nad Kijowem. Tam odłamki rakiet upadły na pasmo leśne w dzielnicy desniańskiej oraz w dzielnicy szewczenkowskiej na terenie parku i miejskich zabudowań. Stwierdzono uszkodzenie elewacji wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, ale nie doszło tam do pożaru.

Z kolei w niedzielę rano ukraińskie media poinformowały, że doszło do kolejnego ataku na obwód lwowski w ciągu jednej doby. Według przekazów, z terytorium obwodu słychać odgłosy eksplozji. Podobne zdarzenia odnotowano również w obwodzie iwanofrankowskim na zachodzie kraju.