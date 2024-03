W poniedziałek rano gen. Waldemar Skrzypczak był gościem na antenie Polsat News. Wojskowy został zapytany o niedzielne wydarzenia, kiedy to doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rosyjskich rakiet manewrujących.

Rosyjska rakieta nad Polską. "NATO powinno podjąć działania"

- NATO powinno podjąć takie działania które, by uniemożliwiły Rosji niekontrolowane wloty w obszar przestrzeni powietrznej krajów sojuszniczych - przyznał. Pytany o to, czy po incydencie to Polska czy jednak NATO powinny podjąć działania, odparł, że jego zdaniem są to nasze kompetencje, jednak sojusz ma pełną świadomość zapadających decyzji, a także monitoruje sytuację w Rosji.

ZOBACZ: Rosyjska rakieta nad Polską. Oświadczenie MSZ

- Na pewno w tym przypadku działania podjęte przez ministra Sikorskiego są adekwatne, do tego co się wydarzyło - dodał generał.

Sytuacja w Ukrainie. Gen. Skrzypczak: Obrona coraz słabsza

Podczas rozmowy Skrzypczak wspomniał, że "polityka informacyjna rządu jest taka, jaka być powinna", ponieważ w sytuacji zagrożenia zostały uruchomione wszelkie procedury. - Musimy mieć świadomość kilku rzeczy, przede wszystkim tego, że ukraińska obrona jest coraz słabsza - dodał.

WIDEO: Gen. Skrzypczak o incydencie z rosyjską rakietą

Jeszcze kilka miesięcy temu systemy obrony powietrzne ukraińskiej armii miały efektywność zestrzeleń rakiet - różnego typu - na poziomie niemal 90 proc, teraz jest to ok. 60 proc. - W wyniku uderzeń armii rosyjskiej na obronę powietrzną Ukrainy i konieczność jej relokacji ta skuteczność spadła - wyjaśnił Skrzypczak i dodał, że "przez dziurawy system obrony Ukrainy" podobnych incydentów może być więcej.

Jednocześnie zaapelował, że powinniśmy zwiększyć pomoc dla Ukrainy, aby wzmocnić system ich obrony. - W tej chwili Rosjanie wykorzystują słabość Kijowa i te dziury w parasolu powietrznym do wykonywania uderzeń na infrastrukturę krytyczną. Zamierzają paraliżować Ukrainę i jej funkcjonowanie - mówił gen. Skrzypczak.

Czemu rosyjska rakieta była na terenie Polski? Gen. Skrzypczak wyjaśnia

Gen. Skrzypczak wspomniał również, że jednym z problemów ukraińskiej armii jest fakt, że "od maja ubiegłego roku nie przeprowadzono mobilizacji, dlatego wojsko nie ma czym i kim uzupełniać braków". - Jeżeli natychmiast nie pomożemy Ukrainie, to będzie miała poważne problemy, aby nie przegrać tej wojny - ocenił wojskowy.

Na koniec został zapytany, czy rosyjska rakieta, która znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej, mogła być prowokacją ze strony Putina. - Moim zdaniem był to przypadek. Wydaje mi się że doszło do błędu operatora, który źle rakietę zaprogramował, nie uwzględniając tego, że może przekroczyć granicę Polski - wyjaśnił gen. Waldemar Skrzypczak.