Na przestrzeni ostatnich tygodni można było wielokrotnie przeczytać informacje o tym, że w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja. Z kolejnej opcji cieszyć się będzie ponad 360 tysięcy użytkowników. Dostępna będzie możliwość potwierdzenia swojego prawa do wykonywania zawodu. Jak z niej skorzystać?

Potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu w mObywatel

Aplikacja jest stale rozwijana i zyskuje nowe funkcjonalności. Dzięki niej nie mamy obowiązku noszenia przy sobie fizycznego dowodu osobistego, co jest sporym udogodnieniem. Mimo iż nie wszędzie jest akceptowany cyfrowy dowód osobisty, to jednak zaczyna się to stopniowo zmieniać.



W aplikacji można mieć już mDowód, mPrawo Jazdy, a także Kartę Dużej Rodziny i Legitymację Studencką. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Cyfryzacji dołączą do nich kolejne dokumenty - prawo do wykonywania zawodu dla pielęgniarza, pielęgniarki, położnej i położnego. Według danych rządowych z tej opcji skorzysta około 360 tysięcy osób.



Zaletą aplikacji mObywatel, w której znajdują się dokumenty osobiste, jest możliwość korzystania z nich nawet w trybie offline. Nie trzeba mieć dostępu do sieci GSM. Wystarczy mObywatel 2.0. Warto zaznaczyć, że cyfrowe dokumenty jest zdecydowanie trudniej podrobić, więc prywatność obywateli jest lepiej chroniona. Niedawno wprowadzono nawet możliwość podpisywania umów o pracę, a to nie koniec zmian.

Jak skorzystać z potwierdzenia do wykonywania zawodu?

Przede wszystkim należy być wpisanym do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych. Skorzystać z cyfrowego dokumentu można wtedy, gdy jest się zalogowanym na swoim koncie w aplikacji mObywatel 2.0.



Aplikacja mObywatel jest darmowa i dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS.