Symbol Barcelony - katedra Sagrada Familia - ma zostać ostatecznie ukończona w 2026 roku. Oznacza to, że słynny budynek zostanie skończony po 144 lata od rozpoczęcia prac. Jednocześnie będzie to w setną rocznicą śmierci projektanta i pomysłodawcy katedry - Antoniego Gaudiego.

Zaprojektowana przez katalońskiego architekta Antoniego Gaudiego Sagrada Familia ma zostać ostatecznie ukończona do 2026 roku, czyli 144 lata od rozpoczęcia prac - podał portal SkyNews.

Według Fundacji La Sagrada Familia, organizacji odpowiedzialnej za budowę i konserwację kościoła, prace nad zabytkiem zostaną zakończone za dwa lata, co zbiegnie się z setną rocznicą śmierci Gaudiego.

O nowej dacie ukończenia budowy katedry Sagrada Familia w Barcelonie poinformował prezes organizacji odpowiedzialnej za prowadzenie prac Esteve Camps.

Barcelona. Sagrada Familia z terminem zakończenia. Stanie się to w 2026 roku

W listopadzie Barcelona świętowała ukończenie budowy czterech wież kościoła. Każda z nich symbolizuje jednego z ewangelistów: Mateusza, Jana, Marka i Łukasza.

Obecnie trwają prace nad ukończeniem Kaplicy Wniebowzięcia i wieży Jezusa Chrystusa, które mają zostać ukończone odpowiednio do 2025 i 2026 roku.

Wieża ma mierzyć 172,5 m wysokości i uczynić Sagradę Familię najwyższym kościołem świata oraz najwyższym budynkiem Barcelony.

Esteve Camps podkreślił jednak, że zakończenie budowy nie jest równoznaczne z zakończeniem prac we środku katedry. Te mają trwać do 2034 roku.

Zapowiadana jest także budowa długich na 60 metrów schodów, które w przyszłości ma stać się głównym wejściem Sagrady Familii. Temu towarzyszą jednak kontrowersje. Gdy przed 144 laty zaczęto budowę, otaczający ją teren był pusty.

Obecnie stoi na nim jednak zabudowa. Planowany rozmiar schodów zakłada wyburzenie części z budynków. Oznacza to również przesiedlenie mieszkańców. Camps uważa jednak, że pierwotny plan Antonio Gaudiego "należy zrealizować co do joty".

