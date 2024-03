Widać wyraźnie, że prezes Kaczyński próbuje wykorzystać ten argument do bieżącej, cynicznej gry politycznej - twierdzi Andrzej Domański odnosząc się do zarzutów stawianych przez Jarosława Kaczyńskiego wobec rządu Donalda Tuska o rzekomej próbie wprowadzenia naszego kraju do strefy euro.

Pierwszym tematem poniedziałkowego programu "Graffiti", którego gościem był minister finansów, był wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunał Stanu. Według medialnych doniesień Adam Glapiński chce spotkać się z Donaldem Tuskiem.

- Ten wniosek, z tego co czytam, będzie złożony. Ten proces będzie się toczył. My jako ministerstwo finansów współpracujemy z NBP na bardzo wielu płaszczyznach. Jest to niezbędne, żeby dbać o stabilność finansów publicznych. Czy do takiego spotkania (z Donaldem Tuskiem - red.) dojdzie? Trudno mi powiedzieć - stwierdził Andrzej Domański.

Minister finansów, uchylając się od komentowania sprawy pod względem politycznym, został zapytany, czy tego typu działania nie będą miały konsekwencji dla polskiej gospodarki.

- O tym wniosku mówi się od dawna. W ubiegłym tygodniu rentowności polskich obligacji nawet spadały, czyli ceny rosły. Generalnie jesteśmy na bardzo podobnych poziomach. Złoty jest stabilny. Widać wyraźnie, że na rynkach ten temat nie robi większego wrażenia, zresztą zgodnie z przewidywaniami - zapewnił.

Zdaniem szefa resortu finansów, pomimo, że sprawa ewentualnego postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest bardzo medialna, to nie będzie miała odczuwalnych konsekwencji na rynkach międzynarodowych.

Polska w strefie euro. Minister Domański: Na dziś absolutnie tematu nie ma

Kolejnym tematem podjętym w programie była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS, w trakcie jednego z ostatnich wystąpień stwierdził, że obecne działania rządu Donalda Tuska są nakierowane na wprowadzenie Polski do strefy euro, pomimo wyraźnego sprzeciwu społeczeństwa.

Odnosząc się do tematu, Andrzej Domański zaprzeczył to tego typu planom.

- W tej chwili dyskusja o przystąpieniu do strefy euro jest dyskusją absolutnie zastępczą. Polska nie spełnia kryteriów konwergencji, tych kryteriów, które pozwoliłyby nam wejść do strefy euro - podkreślił.

- Ta dyskusja wśród ekonomistów trwa. Widać wyraźnie, że prezes Kaczyński próbuje wykorzystać ten argument do bieżącej, cynicznej gry politycznej - dodał.

