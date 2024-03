18. Półmaraton Warszawski rozpocznie się o godz. 11. Mimo to kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia od wczesnych godzin porannych.

Jak podaje Warszawski Transport Publiczny, trasa biegu prowadzi przez: most Poniatowskiego (jezdnia płn.) - Al. Jerozolimskie (jezdnia płn.) - Marszałkowska (jezdnia wsch.) - Królewska - Krakowskie Przedmieście - Miodowa - pl. Krasińskich - Bonifraterska - Muranowska (jezdnia płn.) - Andersa (jezdnia wsch.) - Mickiewicza - pl. Wilsona - Mickiewicza (jezdnia wsch.) - Rudzka - Lektykarska - Podleśna (jezdnia płn.) - Gwiaździsta - Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zach.) - Krajewskiego - Zakroczymska - Szymanowska - Słomińskiego (jezdnia płd.) - most Gdański (jezdnia płd.) - Starzyńskiego (jezdnia płd.) - Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie - Okrzei - Jagiellońska - Zamoyskiego - Sokola - błonia Stadionu PGE Narodowego.

Dodatkowo o godz. 9:30-10:30 odbędzie się 11. New Balance Bieg na Piątkę. Biegacze wystartują na moście Poniatowskiego. Trasa biegu: Al. Jerozolimskie (jezdnia płd.) - nawrotka na rondzie de Gaulle’a - Al. Jerozolimskie (jezdnia płn.) - most Poniatowskiego (jezdnia płn.) - Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wsch.) - Siwca - błonia Stadionu PGE Narodowego.

Utrudnienia w Warszawie. Komunikacja pojedzie objazdami

W związku z wydarzeniami w niedzielę dojdzie do czasowego zablokowania pięciu dzielnic - Śródmieścia, Żoliborza, Bielan, Pragi-Północ i Pragi-Południe. Zmiany wprowadzone tego dnia w WTP obejmować będą przejazdy tramwajów i autobusów.

Kierowcy muszą się przygotować, że w czasie biegu wyłączona zostanie m.in. część Wisłostrady, most Poniatowskiego i jednokierunkowo most Gdański. Drogi zostaną zamknięte jeszcze przed startem biegu i ponownie otwarte, gdy do metry dotrą wszyscy biegacze.

fot. WTP

Niedziela Palmowa. Procesje w Warszawie

Także 24 marca Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele katolickim Wielki Tydzień, czyli czas bezpośrednio poprzedzający święta Wielkanocne. Z okazji święta w wielu parafiach w kraju przez ulice miast przejdą procesje.

W Warszawie m.in. o godz. 11 rozpocznie się procesja parafii pw. Bł. Edwarda Detkensa przy schodach prowadzących do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. "Na warszawskich Bielanach jest odprawiana najstarsza Procesja Niedzieli Palmowej. Scenariusz pochodzi z XII w."- podano w zaproszeniu na wydarzenie.

Zgromadzenia i przemarsze

W niedzielę, gdy zakończą się utrudnienia związane z imprezami biegowymi, w Śródmieściu rozpoczną się zgromadzenia i przemarsze.

Jedno ze zgromadzeń ma rozpocząć się o godzinie 12 na rondzie de Gaulle’a. Stamtąd wyruszy przemarsz. Uczestnicy przejdą ulicami Nowy Świat i Świętokrzyską przed budynek przy Jasnej 14/16a. Następnie ulicą Świętokrzyską wrócą do Traktu Królewskiego, by zgromadzenie zakończyć o godzinie 16 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika.

Na godzinę 12.15 zostało zapowiedziane kolejne wydarzenie. Rozpocznie się na placu Piłsudskiego, skąd jego uczestnicy przejdą ulicami: Focha, Moliera, Senatorską, Bielańską, aleją "Solidarności" do Długiej. Koniec zaplanowano na godzinę 13.45.

Na placu Trzech Krzyży, o godzinie 13.30 zbiorą się uczestnicy następnego zgromadzenia. W planach również mają przemarsz. Przejdą ulicą Nowy Świat przed pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie zatrzymają się na około pół godziny, a następnie udadzą się Krakowskim Przedmieściem na plac Zamkowy. Zgromadzenie potrwa do godziny 19.

"Wszystkie zgromadzenia będą odbywały się pod nadzorem policji. Jeśli poszczególne ulice zostaną wyłączone z ruchu, to na trasy objazdowe, mogą pojechać autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 166, 171, 175, 180, 222, 507, 517" - poinformował ratusz.

Zablokowany może zostać także przejazd przez torowisko na rondzie de Gaulle’a. Wówczas trasami zmienionymi pojadą tramwaje linii: 7, 9, 22 i 24. Po stronie Ochoty wszystkie te linie zawrócą na placu Starynkiewicza. Z kolei na Pradze tramwaje 7 będą kursowały do Wiatracznej, 9 i 24 do pętli przy alei Zielenieckiej, a 22 pojadą w pętli Wiatraczna, al. Zieleniecka, al. Waszyngtona, Wiatraczna.(

Niedziela handlowa

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w niedzielę, 24 marca otwarte będą sklepy. Następne niedziele handlowe przypadają: 28 kwietnia, 30 czerwca, 25 sierpnia, 15 i 22 grudnia.

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedzielę, zakaz nie obejmuje m.in. cukierni, lodziarni, kawiarni, kwiaciarni, stacji paliw czy działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.