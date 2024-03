Po godz. 13 wędkarze zawiadomili policję, że zauważyli w Zalewie Zemborzyckim ciało martwego mężczyzny, które następnie wyciągnęli na brzeg.

- To 55-latek z gminy Bychawa. Kilka dni temu zgłoszone było jego zaginięcie, które prowadził III Komisariat Policji w Lublinie - dodał w rozmowie z Polsatnews.pl podkom. Kamil Karbowniczek

Na miejscu policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora i z udziałem biegłego z zakresu medycyny. Wstępne ustalenia wykluczyły, aby do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok.

Lubelskie. Ciało mężczyzny wyłowione z wody

To kolejny przypadek w ostatnim czasie, gdy służby informują o znalezieniu ciała w wodzie. W sobotę przed południem z Wisły zostały wyłowione zwłoki mężczyzny. - Ciało znajdowało się niedaleko mostu Północnego - powiedział Polsatnews.pl podkom. Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.

Na razie nie ustalono jego tożsamości. Poinformowano jedynie, że jest to ciało około 30-letniego mężczyzny. Do podobnego odkrycia doszło tydzień temu na odcinku Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim. W tym przypadku również to było ciało mężczyzny. W celu ustalenia tożsamości zlecone zostały badania genetyczne.