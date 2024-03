Android 15 już blisko. Jakie zmiany pojawią się w systemie?

Zapowiada się na to, że aktualizacja systemu Android do wersji 15 przyniesie kilka ciekawych innowacji. W opublikowanej wersji beta dla developerów pojawiła się dwustronna łączność satelitarna. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wysyłać do siebie wiadomości, nie mając zasięgu tradycyjnej sieci komórkowej. Jakie jeszcze pojawią się zmiany w Androidzie 15?

Łączność satelitarna w Androidzie 15

Nie wszyscy użytkownicy urządzeń z systemem Android 14 mogą korzystać z jego wszystkich funkcji, a już pojawia się bardzo dużo informacji na temat wersji numer 15. Google udostępniło Android 15 Developers Preview 2, a wersja beta tego systemu ma działać od kwietnia do czerwca. Po tym okresie wprowadzane będą wszystkie poprawki. Premiera 15 wersji zielonego systemu ma z kolei nastąpić jesienią 2024 roku. Jedną z najistotniejszych modyfikacji, jakie zostaną wprowadzone będzie łączność satelitarna.



Łączność satelitarna pozwoli użytkownikom wysyłać wiadomości SMS, MMS i RCS, nawet gdy nie będą oni w zasięgu tradycyjnych sieci GSM. Wprowadzenie tej opcji do systemu sprawi, że telefon automatycznie będzie nawiązywać połączenie satelitarne, a na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.

Z pewnością będzie to bardzo przydatna funkcja, gdy użytkownik znajdzie się w miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci GSM. Ważną informacją jest to, że urządzenie mobilne będzie musiało mieć do tego odpowiednie komponenty. W przeciwnym razie nie będzie w stanie nawiązać połączenia z satelitą.

Jakie jeszcze nowości pojawią się w systemie Android 15?

W Androidzie 15 ma zostać poprawiona funkcja NFC – ma działać przede wszystkim szybciej – już po jednym kliknięciu. Do tego funkcja rozpoznawania języków ma być sprawniejsza i wydajniejsza. Obecny software gubi pojedyncze słowa – Google chce to naprawić.



Obsługa małych ekranów, czyli telefonów np. z klapką lub składanych – to kolejne nowości warte odnotowania. Co warto odnotować programiści otrzymają narzędzie do zarządzania wielkością i funkcjonalnością aplikacji.

Ciekawą opcją będzie tryb rozpoznawania, czy ktoś podczas rozmowy włączył nagrywanie ekranu. Będzie to istotna zmiana w kontekście bezpieczeństwa i prywatności w sieci. Dodatkowo ma pojawić się jeszcze kontrola głośności, która będzie wspierać standard CTA-2075. Ponadto Android 15 będzie wykrywał treści SDR i HDR, dzięki czemu będą one podświetlać się jednakowo.

