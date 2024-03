Chwilowo zmienia się cyrkulacja nad Polską. Wszystko wskazuje na to, że w sobotę na własne oczy przekonamy się, że w ludowym porzekadle "w marcu jak w garncu" jest naprawdę sporo prawdy! Zobacz, czym zaskoczy nas dzisiejsza aura.

Poranek z deszczem i w miarę wysokimi temperaturami

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że sobotni poranek raczej nie zostanie zapamiętany jako najpiękniejszy. Szanse na ładną, słoneczną aurę rysują się tylko na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach pochmurnie.



Spodziewamy się, że opady deszczu dają się we znaki zwłaszcza na Pomorzu, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce oraz na Warmii i Mazurach. Nie możemy wykluczyć też, że przelotnie popada na ziemi lubelskiej, jednak tam nie powinno spaść z nieba zbyt wiele wody. W całym kraju temperatury dość wyrównane: od 6 stopni na północy do 9 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Ogromny kontrast termiczny! Najpierw słonecznie, a później przyjdą ulewy

Jeśli ktoś liczy na sobotnie okienko pogodowe, w czasie którego będzie można wybrać się np. na spacer, przejażdżkę na rowerze lub górską wycieczkę, to będzie trzeba się spieszyć. Ładna pogoda utrzyma się na wschód od Opola - Łodzi - Warszawy i Białegostoku tylko przez kilka godzin.



Tyle jednak wystarczy, by temperatura szybko podskoczyła do nawet 18 stopni powyżej zera! Co warto odnotować, w tym samym czasie na Pomorzu czy w Wielkopolsce słupki rtęci pokażą aż o 10-12 stopni mniej:

Spodziewamy się, że front z dość intensywnymi opadami deszczu wypchnie ciepłe masy powietrza między godziną 16 a 18. Nie możemy wykluczyć, że pojawią się burze. Łowcy Burz przewidują, że największe szanse na wystąpienie tego zjawiska rysują się na:

Opolszczyźnie,

Górnym Śląsku,

w zachodniej Małopolsce,

w województwie łódzkim,

w województwie świętokrzyskim,

w południowej części Mazowsza,

na Pomorzu Zachodnim,

w województwie lubuskim.

Wśród regionów, których mieszkańcy mogą być niemal w stu procentach pewni, że burze nie wystąpią, należałoby wskazać tylko na Pomorze Zachodnie, Warmię, Mazury i Podlasie. Warto uważnie obserwować sytuację, gdyż ta jest niezwykle dynamiczna.

Późnym popołudniem możliwe przelotne opady śniegu na Pomorzu, w masywie Śnieżki oraz w Tatrach.

Noc zimna, ale raczej bez opadów

Po przetoczeniu się przez kraj frontu sytuacja meteo zacznie się stabilizować. W nocy w całej Polsce temperatury dość wyrównane: od 1 do 3 stopni na plusie. Lokalne przymrozki możliwe w Tatrach, masywie Śnieżki i Bieszczadach.



Późnym wieczorem nigdzie nie powinno padać, jednak nie oznacza to, że czeka nas ładna, bezchmurna noc. Obłoki piętra niskiego i średniego zdominują niebo nad całym krajem. Dopiero nad ranem możliwe lokalne rozpogodzenia wzdłuż granicy z Niemcami.

