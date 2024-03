W komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny ostrzegł przed produktem o następujących oznaczeniach:

Nazwa produktu: Hamburger drobiowy Classic, 250g, marki yano

Numer partii: 6350290081

Termin przydatności do spożycia: 27.03.2024

Kod kreskowy: 5 900751 015603

Producent: ANIMEX FOODS Sp. z o.o. Oddział w Opolu, ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole, WNI 16610501

Komunikat GIS. Ostrzeżenie przed hamburgerami

W próbkach hamburgerów wykryto pałeczki salmonella. GIS podkreśla, że spożycie produktu zanieczyszczonego tą bakterią wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. Salmonella często występuje w jajkach i niedogotowanym mięsie drobiowym.

"Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - zaapelowano.

Objawami zatrucia salmonellą są: nudności, wymioty, bóle brzucha, gorączka (do 39 st. C.) oraz biegunka. Opisane dolegliwości dotyczą najczęstszej postaci salmonellozy, czyli salmonellozy żołądkowo-jelitowej. Niekiedy może jednak dojść do ciężkiej postaci choroby - salmonellozy septycznej. Wówczas mogą wystąpić także odwodnienie oraz spadki ciśnienia krwi.

Producent podjął działania

Producent - ANIMEX FOODS Sp. z o.o. przeprowadził analizę ryzyka i poinformował, że proces produkcyjny przedmiotowej partii produktu przebiegał zgodnie z ustalonymi procedurami w kontrolowanych warunkach, a wewnętrzna kontrola nie wykazała obecności salmonelli.

Ponadto procedura wycofywania ze sprzedaży produktu została już zakończona.