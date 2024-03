Liczba ofiar śmiertelnych ataku pod Moskwą wzrosła do 62, wśród co najmniej trójka dzieci. Do akcji przyznało się Państwo Islamskie. "Trwają badania ciał zmarłych. Niestety liczba ofiar może wzrosnąć" – podał Komitet Śledczy. Władze USA przekazały w marcu informacje o planowanym zamachu w Moskwie. Mówiły one o możliwości ataków podczas koncertów.