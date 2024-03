Dariusz Klimczak poinformował, że rząd sfinansuje powstanie toru wodnego przed portem w Elblągu. Prace pogłębiarskie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Dzięki temu statki będą mogły przepływać przez przekop na Mierzei Wiślanej i dostarczać towary do portu.

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział przekazanie 30 milionów złotych na pogłębienie toru wodnego do portu w Elblągu. Dzięki inwestycji statki będą w stanie dotrzeć do portu. Do przeprowadzenia projektu konieczna będzie współpraca rządu, samorządu i władz portu.

Tor wodny połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Prace nad pogłębieniem mają się rozpocząć w 2024 roku.

Konieczna współpraca z samorządem

Inwestycja jest jednym z ostatnich etapów inwestycji związanej z budową kanału żeglugowego i przekopem Mierzei Wiślanej. Konkretnie chodzi o pogłębienie toru na odcinku 900 metrów.

- Dotychczas inwestycja polegająca na przekopie Mierzei Wiślanej nie miała sensu bez tego ostatniego etapu, bez porozumienia z samorządem, bez porozumienia z portem w Elblągu, który może w funkcjonalny sposób zapewnić obsługę gospodarczą temu miejscu - wskazał minister.