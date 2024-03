Startup Elona Muska Neuralink transmitował na żywo możliwości nowego chipa wszczepionego do mózgu mężczyzny. Według amerykańskiego miliardera technologia zbliża nas do "telepatii". Na nagraniu widać jak pierwszy pacjent ma sterować grą komputerową swoimi myślami.

Pierwszą osobą z wszczepionym chipem Neuralink został Noland Arbaugh. Mężczyzna przed ośmioma lat doznał urazu w czasie nurkowania i od tego momentu jest sparaliżowany. Pacjent wziął udział w transmisji na żywo obok inżyniera biomedycznej firmy, aby zaprezentować "telepatyczne" możliwości produktu amerykańskiego miliardera.

Dzięki interfejsowi mózg-komputer 29-latek mógł kontrolować komputer, a także grać w grę wideo.

- To wszystko dzieje się za pomocą mojego mózgu. Jeśli widzicie kursor poruszający się po ekranie to tylko ja – powiedział Arbaughh momencie gdy komputerowy kursor przesuwał figurę na szachownicy.

- Całkiem fajnie, co? - mówił wyraźnie podekscytowany mężczyzna.

Następnie mężczyzna ujawnił kulisy nauki kontrolowania kursora. - W dużej mierze zaczynaliśmy od prób ruchu. Próbowałem poruszyć, powiedzmy, prawą ręką w lewo, w prawo do przodu i do tyłu. Myślę, że od tego momentu intuicyjnie stało się dla mnie wyobrażanie sobie poruszającego się kursora - powiedział 29-latek.

Według Amerykanina chip "nie jest idealny", gdyż napotkano na pewne problemy.

- Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to koniec podróży. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale to już zmieniło moje życie - dodał.

Elon Musk o Neuralinku: Pacjent nie odczuwa skutków ubocznych

O medycznym przełomie miliarder informował już pod koniec stycznia.

"Wygląda na to, że (pacjent) w pełni wyzdrowiał, nie odczuwa żadnych skutków ubocznych, których jesteśmy świadomi, i jest w stanie sterować myszą, przesuwać mysz po ekranie, po prostu myśląc" – deklarował wówczas Elon Musk na należącej do niego platformie X.

ZOBACZ: Elon Musk to zrobił. Implant Neuralink w mózgu pierwszego pacjenta

Pierwszym celem Neuralink jest stworzenie bezpośrednich kanałów komunikacji między mózgiem a komputerem, a finalnie zwiększenie ludzkich możliwości dzięki połączeniu ze sztuczną inteligencją. Mózgowe implanty mają wspomóc leczenie zaburzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie zanikowe boczne czy choroba Parkinsona.

Jak pisaliśmy wcześniej w Polsatnews.pl, biotechnologiczna firma miliardera mierzy się ze sporą i znacznie bardziej zaawansowaną w swoich pracach nad mózgowymi implantami konkurencją.

Spółka Blackrock Neurotech z siedzibą w Utah wszczepiła swój pierwszy z wielu implantów mózgowych już w 2004 roku, a umieszczenie w mózgu czipu australijskiej firmy Synchron nie wymaga tak inwazyjnej operacji, jak przypadku produktu Neuralink - wskazywały media za oceanem.