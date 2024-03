Ochłodzenie, które dało nam się we znaki - w weekend i na początku tygodnia - to już przeszłość. Pogodę nad Polską znów kształtują niże znad Atlantyku. Importują one ciepłe powietrze, ale i zachmurzenie i deszcz. Niestety, ale sporo wskazuje na to, że przekonamy się o tym już dzisiaj.