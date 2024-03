Prezydent zabrał głos. Chodzi o powołanie nowego Prokuratora Krajowego

"W związku z informacją o rzekomym powołaniu przez premiera, na wniosek Prokuratora Generalnego, Pana Dariusza Korneluka na stanowisko Prokuratora Krajowego, należy wskazać, co następuje" - zaczął swoje oświadczenie Andrzej Duda.

Duda zabrał głos ws. prokuratury. "Chaos prawny"

Prezydent wskazał, że stanowisko Prokuratora Krajowego zajmuje Dariusz Barski, ponieważ nie został odwołany przez szefa Rady Ministrów według prawa. Jak podkreśla Duda, Tusk nie wystąpił o jego zgodę, która jest niezbędna w tej sprawie. "Ponadto, z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Prokurator Dariusz Barski nie zrzekł się stanowiska, ani nie przeszedł w stan spoczynku - czytamy.

Jako kolejny argument Duda wskazuje, że "Korneluk nie został skutecznie powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego", ponieważ zabrakło tu zgody głowy państwa. Dodatkowo wcześniej prezydent skierował sprawę sporu - między nim, a Tuskiem i Bodnarem w tej sprawie - do Trybunału Konstytucyjnego, co jest jednoznaczne z zawieszeniem podejmowanych decyzji.

"Paraliż wymiaru sprawiedliwości". Duda mówi o podważaniu decyzji Barskiego

"Działania zarówno premiera, jak i Prokuratora Generalnego stoją w jaskrawej sprzeczności z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem" - stwierdza Duda. Co więcej, jego zdaniem podejmowane do tej pory działania sprowadzą do "ogromnego chaosu prawnego, niszczącego praworządność, godzącego w interesy Rzeczypospolitej Polskiej i polskich obywateli".

Jak wskazuje głowa państwa, może dojść do "paraliżu wymiaru sprawiedliwości", ponieważ decyzje, w tym akty oskarżenia czy wnioski o tymczasowy areszt wydane przez Barskiego będą podważane.

"Należy sformułować jednoznaczne żądanie odstąpienia przez premiera i ministra sprawiedliwości od prób nielegalnych zmian w prokuraturze, w szczególności na stanowisku prokuratora krajowego" - podkreśla prezydent.