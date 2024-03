"Śmierć Konstantina to niewyobrażalna tragedia i chociaż nie byliśmy już razem, to mam złamane serce. Proszę o uszanowanie prywatności mojej i jego rodziny w tym trudnym czasie" - napisała Aryna Sabalenka w mediach społecznościowych. To pierwsze oświadczenie tenisistki po informacjach o śmierci Konstantina Kołcowa.