W nocy z 30 na 31 marca przestawimy zegarki i zmienimy czas na letni. Chociaż będziemy spać o godzinę krócej, to zyskamy więcej czasu w ciągu dnia. Skąd wzięło się to rozwiązanie i czy w dzisiejszych czasach ma jeszcze sens?

Zmiana czasu na letni ma swoje początki jeszcze w 1907 roku. Wtedy to William Willet opublikował broszurę "O marnowaniu światła dziennego". Wskazywał w niej, że przestawienie czasu znacznie usprawni przemysł i pomoże w oszczędzaniu energii nawet o 80 proc.

Zmiana czasu z zimowego na letni. Czy to już ostatni raz?

Pomysł Willeta nie od razu został podchwycony. Dopiero po kilku latach rozwiązanie Brytyjczyka wprowadzono w Niemczech, a później w kolejnych europejskich państwach. W Polsce pierwszy raz przestawiliśmy zegarki w 1957 roku. Na stałe zmiany zagościły jednak dopiero w 1977 roku.

W dzisiejszych czasach, gdy prąd i sztuczne oświetlenie nie są dobrem luksusowym coraz częściej mówi się o odejściu od zmieniania czasu w okresie letnim i zimowym. Przestawienie zegarków wiąże się bowiem z wieloma niedogodnościami m.in. niewyspaniem i rozregulowaniem zegara biologicznego.

Unia Europejska planowała zrezygnować ze zmieniania czasu. Prace nad odpowiednim projektem rozpoczęto w 2019 roku, ale przerwała je pandemia.



Wszystko wskazuje, że nie prędko zrezygnujemy z przestawiania zegarków. Wynika to z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026. Wynika z niego, że wskazówki będziemy przesuwać jeszcze co najmniej do 2026 roku.

Kiedy zmiana czasu na letni?

Zegarki przestawimy w nocy z 30 na 31 marca. Wskazówki należy przesunąć z godziny 2 w nocy na 3. W tym roku zmiana czasu z zimowego na letni pokryje się z Wielkanocą.