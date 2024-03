Najlepiej lata się z tych lotnisk. Wybrano najlepsze

Międzynarodowa Rady Portów Lotniczych zaprezentowała tegoroczną listę portów lotniczych uznanych za najlepsze w różnych kategoriach nagród ASQ Awards. Jedną z nich jest "najlepsze lotnisko na świecie pod względem obsługi pasażerów przylatujących". Wśród wyróżnionych zostali:



- Kempegowda International Airport w Indiach;



- Thiruvananthapuram International Airport w Indiach;



- Zayed International Airport w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wybrano najlepsze lotniska na świecie. Wiele z nich znajduje się w Europie

W kategorii "najprzyjemniejsze lotniska świata" wyróżnionych zostało aż sześć portów lotniczych w Europie. Są to:

- Aeroporto di Roma-Fiumicino we Włoszech;



- Aeropuerto de El Hierro w Hiszpanii;



- Barcelona-El Prat Airport w Hiszpanii;



- Belgrade Nikola Tesla Airport w Serbii;



- Izmir Adnan Menderes Airport w Turcji



- Tallinn Airport w Estonii.

ASQ Awards. Wyróżnienie dla portów lotniczych

Nagrody w kategorii "najczystsze lotnisko" trafiły do 24 portów na całym świecie. Otrzymały je m.in. lotniska europejskie:

- Aeroporto di Roma-Fiumicino we Włoszech;



- Aeropuerto de Girona – Costa Brava w Hiszpanii;

- Belgrade Nikola Tesla Airport w Serbii;



- Izmir Adnan Menderes Airport w Turcji;



- Tallinn Airport w Estonii;



- Thessaloniki Airport "Makedonia" w Grecji.

Najlepsze lotniska świata. Oto zwycięzcy

Porty lotnicze o liczbie odwiedzających mieszczącej się w przedziale od 5 do 15 milionów, które otrzymały wyróżnienie to: Aeroporto di Roma-Ciampino we Włoszech, Belgrade Nikola Tesla Airport w Serbii, Izmir Adnan Menderes Airport w Turcji, Keflavik International Airport na Islandii, Linate Airport we Włoszech, Malta International Airport na Malcie, Porto Airport w Portugalii oraz Thessaloniki Airport "Makedonia" w Grecji.

W kategorii lotnisk przyjmujących od dwóch do pięciu milionów pasażerów wyróżniono z kolei cztery porty lotnicze: Aeropuerto de Menorca w Hiszpanii, Milas-Bodrum Airport w Turcji, Skopje International Airport w Macedonii, a także Tallinn Airport w Estonii.

ZOBACZ: Holenderski samolot wrócił na lotnisko. Wszystko przez zepsute toalety

Po raz czwarty z rzędu za najlepsze lotnisko świata uznany został port lotniczy w Stambule w Turcji (IST). Nagroda w tej kategorii przyznawana jest przez portal branżowy Air Transport News.