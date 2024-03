- Jesteśmy dzisiaj na ulicy Uniwersyteckiej, która została przez dzielnicę przebudowana w taki sposób, że nie zlikwidowano miejsc parkingowych, zachowano zieleń. Jest ona jednym z pozytywnych przykładów, w którym w dialogu z mieszkańcami można było dokonać remontu - powiedział podczas konferencji prasowej Tobiasz Bocheński, startujący z rekomendacji PiS na urząd prezydenta stolicy.

Wspomniany remont miał zostać dokonany przez władze Ochoty, gdzie rządzi koalicja PiS i klubu Zawsze z Ochotą.

Konferencja Tobiasza Bocheńskiego. Przerwały mu mieszkanki

Na słowa polityka PiS dosadnie zareagowały mieszkanki osiedla, zarzucając mu kłamstwo. Według ich relacji, urząd nie przeprowadził żadnego dialogu z mieszkańcami, a remont został przeprowadzony w szybkim tempie, na trzy tygodnie przed wyborami.

Zakwestionowały również decyzję mazowieckiego konserwatora zabytków, który pozwolił zamiast płyt chodnikowych położyć czerwoną kostkę Bauma, choć całe osiedle Kolonia Lubeckiego jest wpisane do rejestru zabytków. Wspomniały też o wrześniowych nasadzeniach zieleni, która podczas remontu została zniszczona, zmniejszono też chodniki.

W odpowiedzi na słowa mieszkanek, wiceburmistrz Ochoty Sławomir Umiński zaprosił wszystkich zainteresowanych do ratusza, aby przedyskutować wspomniane kwestie. - Zgodę na te prace wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków i proszę mi wierzyć, że to co się tutaj dzieje, nie ma żadnego związku z kampanią wyborczą - zapewniał Umiński, dodając że termin wykonania jest związany z kwestiami proceduralnymi.

Tobiasz Bocheński chwali remont. Riposta mieszkanek

Konferencji przysłuchiwały się również przedstawicielki spółdzielni Filtrowa 81. - Żyjemy w historycznej dzielnicy. Można było, praktycznie w tym samym koszcie położyć płyty chodnikowe, które miasto zaleca jako standard wykończenia w strefie śródmiejskiej. Ta kostka estetycznie nie pasuje do historycznego charakteru dzielnicy, jest kiepska wizualnie i dzielnica wygląda przez to tandetnie - powiedziała w rozmowie Polską Agencją Prasową Aleksandra Boruń, będąca członkiem zarządu spółdzielni.

Podkreśliła również, że nie wiadomo dlaczego zdecydowano się na położenie czerwonej kostki zarezerwowanej dla dróg rowerowych.