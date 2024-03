Teledyski w Spotify? Polacy już mogą testować nową funkcję

Jedna z najpopularniejszych platform do odtwarzania muzyki i podcastów została wyposażona w nową funkcję. Twórcy Spotify udostępnili Polakom możliwość odtwarzania teledysków podczas słuchania ulubionych utworów. Na razie nie wiadomo, czy takie rozwiązanie będzie dostępne już na stałe, ale są na to spore szanse.

Polska znalazła się w gronie 11 krajów wybranych do testowania nowej funkcjonalności, jaką ma być możliwość odtwarzania teledysków w Spotify. Dostępna ona będzie tylko dla użytkowników premium. Teledyski – przynajmniej póki co – nie będą dostępne dla każdego utworu.

Odtwarzanie teledysków w Spotify. Nową funkcjonalność przetestują także Polacy

Jak włączyć klip wideo do wybranego utworu? Wystarczy wybrać opcję "Przełącz na wideo", a teledysk będzie odtwarzany w oknie "Teraz odtwarzane". Co istotne, można oglądać materiały wideo nie tylko do zagranicznych utworów, ale tych z naszego kraju.

Dostępne są klipy do piosenki Darii Zawiałow, Luny, Dawida Podsiadło oraz Margaret. Z pewnością dodanie możliwości obejrzenia teledysku danego utworu to szansa na dotrzymanie kroku rynkowej konkurencji. Już wcześniej takie rozwiązanie było dostępne z poziomu Apple Music oraz – rzecz jasna – YouTube’a.

Jak przetestować oglądanie teledysków w Spotify?

Należy podkreślić, że wprowadzenie wersji testowej teledysków wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim nie do każdego utworu będzie dodany klip. Nową funkcję polscy użytkownicy mogą przetestować na takich utworach znad Wisły, jak "Zgaś", "Z Tobą na chacie", "Tańcz głupia" czy "Małomiasteczkowy".

Nie trzeba dopisywać się do programu testów czy aktywować żadnych dodatkowych funkcji z poziomu ustawień – teledyski są dostępne dla wszystkich, którzy dysponują aktualną wersją aplikacji Spotify.

ap / Polsatnews.pl