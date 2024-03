Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że krótko po wschodzie słońca najlepszymi warunkami termicznymi będą mogli cieszyć się mieszkańcy:

ziemi lubuskiej,

Dolnego Śląska,

Opolszczyzny,

Wielkopolski,

Górnego Śląska.

W każdym z tych regionów słupki rtęci mogą dobić do 8-10 stopni. Warto odnotować też, że zacznie się ocieplać w pasie nadmorskim - to jeden z sygnałów, że chłód z północy zaczyna coraz bardziej słabnąć. W tym samym czasie we wschodniej części Polski zauważalnie chłodniej: od 3 do 5 kresek powyżej zera. W paśmie Karpat od 0 do +2°C.

Niestety, ale nie będzie to zbyt ładny poranek. Niewielki pas słonecznej pogody będzie ciągnął się tylko między Pomorzem Gdańskim, województwem kujawsko-pomorskim, Wielkopolską oraz Opolszczyzną i zachodnią częścią Górnego Śląska. W pozostałych regionach pochmurno. Może popadać w Małopolsce oraz na pograniczu polsko-ukraińskim.

Temperatura zbliży się do +15 stopni na zachodzie, zachmurzenie będzie maleć

Najcieplej będzie wzdłuż całej granicy z Niemcami: od Pomorza Zachodniego, przez województwo lubuskie aż po Dolny Śląsk rysują się szanse na 14 kresek na plusie. Na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku nieco chłodniej (okolice 11-13°C).

W pasie centralnym (od Pomorza Gdańskiego, przez zachodnią część Mazowsza, po ziemię łódzką i województwo świętokrzyskie) od 8 do 10 kresek. Najchłodniej na wschodzie - tam zaledwie 5-7 kresek. Zimno też w górach: w masywie Śnieżki +6°C, a w Karpatach tylko 2-3°C.

Szanse na ładne, słoneczne popołudnie rysują się w zaznaczonej przez nas na żółto strefie:

Przed nami dość ciepły wieczór i noc. Padać nie powinno

Nic nie wskazuje na to, by po zachodzie słońca w którymś województwie miały wystąpić choćby symboliczne opady deszczu. Niestety, ale nie oznacza to, że będzie można zerkać na piękne, rozgwieżdżone niebo. Chmury zdominują pogodę w zdecydowanej części kraju.

Prognozowane są tylko rozpogodzenia dla:

Górnego Śląska,

Małopolski,

Kielecczyzny,

ziemi łódzkiej,

zachodniej i centralnej części Mazowsza.

Na zachodzie słupki rtęci dobiją do około 8-10 stopni. Na wschodzie, ze szczególnym wskazaniem na Podkarpacie, Lubelszczyznę i Małopolskę, wschodnie krańce Mazowsza i Podlasie, okolice 4-6 kresek na plusie.

