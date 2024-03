Kaja Godek opublikowała w sieci zdjęcie plakatu wyborczego kandydatki do Rady Miasta Częstochowa - Anny Tymoshenko. Skomentowała przy tym, że "Ukraińcy prą do władzy w Polsce". Okazało się jednak, że działaczka prolife nie miała racji, na co zwrócili jej uwagę internauci. Głos w sprawie zabrała także kandydatka.

Działaczka prolife Kaja Godek napisała w serwisie X: Ukraińcy prą do władzy w Polsce. Zapytała też, "co państwo o tym sądzicie?", podkreślając, że kieruje słowa wyłącznie do Polaków. We wpisie zamieściła zdjęcie plakatu wyborczego kandydatki do Rady Miasta Częstochowa - Anny Tymoshenko. Brzmienie nazwiska i niebiesko-żółta kolorystyka sugerowały, że może pochodzić ona z Ukrainy.

Post o Annie Tymoshenko. Internauci wyjaśnili sytuację Kai Godek

W komentarzach do postu szybko pojawiły się jednak wyjaśnienia internautów. Pisali, że kandydatka jest Polką, a jej panieńskie nazwisko to Mielczarek i zarzucali Kai Godek brak właściwego obadania sprawy. Ponadto wskazali, że kolorystyka na plakacie nawiązuje do barw Częstochowy.

Godek odpowiedziała zbiorczo pod postem, że "krojenie salami znowu okazuje się świetną taktyką, żeby długofalowo niszczyć Polskę". "Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy relatywizują sytuację, pisząc o barwach Częstochowy, nazwisku po mężu (niespolszczonym nazwisku, ale co tam)" - odpowiedziała działaczka prolife.

Anna Tymoshenko odpowiada Kai Godek

Kai Godek odpowiedziała też wspomniana przez nią kandydatka Częstochowy. "Droga Kaju, dobra z Ciebie kobieta, ale całkiem niepotrzebnie tak bardzo zaangażowałaś się w moją kampanię, bo przecież przy wyborach samorządowych ogólnopolski zasięg nie jest aż tak potrzebny" - pisała. Anna Tymoshenko dodała: Jedyne co smuci to fakt, że nie rozumiesz symboliki barw Częstochowy, a przecież to kolory Maryjne, ale to już niech Ci wybaczy ktoś na górze.

Ukraincy prą do władzy w Polsce. Co Państwo o tym sądzicie?



(pytanie do Polaków, ofc)#mówiłam #ostrzegałam pic.twitter.com/CKWbDNQ04Z — Kaja Godek 🇵🇱 (@GodekKajaU) March 12, 2024