Co ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej? Jest wyrok Trybunału

Według Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) doszło do naruszenia art.11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który daje każdemu prawo do swobodnego i pokojowego zgromadzania oraz stowarzyszania. W art. 11 wskazano również, że to prawo nie może podlegać innym ograniczeniom niż te, które określa ustawa i są konieczne z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom etc.

Wyrok ws. Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej

"Trybunał uważa, że władze krajowe nie wykazały, że nazwa skarżącego stowarzyszenia i brzmienie dwóch postanowień statutu stowarzyszenia, które odnosiły się do 'narodowości śląskiej', mogły stanowić zagrożenie dla porządku publicznego" - podkreślono w wyroku, cytowanym przez PAP.

ZOBACZ: Wybory Samorządowe 2024. Spięcie Donalda Tuska z Szymonem Hołownią

Co więcej, wskazano, ze powodu rozwiązania stowarzyszenia nie były "istotne i wystarczające". Jak podaje PAP, w związku z tym, że skarżący nie przedstawił roszczenia o zadośćuczynienie, Trybunał uznał, że nie ma podstaw do przyznania.

Wyrok sądu z 2013 roku: Stowarzyszenie nie powinno być zarejestrowane pod taką nazwą

W 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że Ślązaków nie można uznać za odrębny naród, dlatego Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej nie powinno być zarejestrowane pod taką nazwą.

ZOBACZ: Wybory samorządowe 2024. Jest decyzja PO w sprawie kandydata na prezydenta Wrocławia

Jak wskazywano w uzasadnieniu, nazwa może wprowadzać w błąd, sugerując istnienie odrębnego narodu śląskiego. Rok później opolski sąd rejonowy nakazał zmianę nazwy i statutu. Stowarzyszenie miało wykreślić z nich zwroty dotyczące narodu i narodowości śląskiej. Mimo wprowadzenia częściowych zmian w 2015 roku zapadła decyzja o likwidacji stowarzyszenia.

Ostatecznie członkowie stowarzyszenia złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

WIDEO: Ultimatum dla TikToka. Amerykanie dają właścicielom pół roku na sprzedaż serwisu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/ sgo / polsatnews.pl