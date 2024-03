Już od wtorku ze względu na zmierzający z południa Europy układ niskiego ciśnienia w kraju pojawiły się deszcze.

Prognoza pogody. 40 godzin z deszczem

Jak prognozowali synoptycy z portalu Twoja Pogoda, wyjątkowo deszczowo jest w południowych regionach województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych miejscach deszcz pada od wtorkowego poranku do środowego wieczora.

Oznacza to, że deszcz towarzyszyć będzie nam z różnym natężeniem przez 40 godzin. "Musimy się spodziewać szybkich wezbrań górskich rzek, potoków i strumyków oraz lokalnych podtopień" - wskazuje portal.

W pozostałych miejscach w kraju opady deszczu będą słabsze.

Według synoptyków z IMGW w środę w kraju utrzymywać się będzie duże zachmurzenie. Większe przejaśnienia spodziewane są jedynie na zachodzie. Na Podhalu można spodziewać się deszczu ze śniegiem.

W nocy ze środy na czwartek opady wciąż będą utrzymywać się na południu. W rejonach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem. W czwartek deszcz spodziewany jest jedynie miejscowo. Opady będą już słabsze. Jak prognozuje IMGW, maksymalna temperatura wyniesie od 7 st. C na wchodzie do 14 st. C na zachodzie.

Pogoda na weekend. Czy będzie cieplej?

Już od piątku czeka nas ocieplenie. Temperatura ma wzrosnąć do 10 st. C na wschodzie i 16 st. C na zachodzie. IMGW podaje, że tego dnia niewielkie opady deszczu mogą wystąpić jedynie na wschodzie. Również w sobotę będzie cieplej - maksymalna temperatura wyniesie od 13 st. C do 15 st. C.

W niedzielę wciąż będzie ciepło. Maksymalnie na południu Polski na termometrach będzie można zobaczyć do 16 st. C.