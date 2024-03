Zerowy VAT na żywność. Jest decyzja

Zerowy VAT na żywność nie będzie przedłużony po 31 marca tego roku - podało we wtorek Ministerstwo Finansów.

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje od 1 lutego 2022 oku. Została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2 proc. (r/r).

Według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu tego roku obniżyła się do 3,9 proc. (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 roku. Wyraźnie spadło także roczne tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych - do 4,9 proc. w styczniu bieżącego roku (tj. najniżej od września 2021 roku).

Tendencja spadkowa

Szacuje się, że w lutym i marcu zarówno inflacja (r/r) jak i tempo wzrostu cen żywności (r/r) utrzymają się w tendencji spadkowej. Niższej dynamice cen żywności będą sprzyjać spadkowe tendencje cen na światowych rynkach rolnych, a także silny efekt bazy wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności przed rokiem.

Dane dotyczące inflacji ogółem, jak i dynamice cen żywności oraz napojów bezalkoholowych za styczeń i luty (po uwzględnieniu nowych wag) GUS opublikuje 15 marca.

Polsatnews.pl