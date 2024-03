W 2024 roku emeryci i renciści w Polsce z pewnością nie mogą narzekać na nowy rząd. W życie wchodzi właśnie aktualizacja kwot świadczeń, które wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowym elementem tej zmiany jest oczywiście waloryzacja emerytur i rent. Te świadczenia wzrosły aż o 12,12 proc. To jednak nie wszystko, na co mogą liczyć seniorzy.

Waloryzacja – najważniejsze informacje

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest coroczną praktyką, która ma na celu dostosowanie wysokości wypłat do bieżącej sytuacji ekonomicznej. W szczególności zaś do poziomu inflacji, która wciąż nie mieści się w tzw. celu inflacyjnym ustanowionym przez NBP. W 2024 roku wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 112,12 proc., co przekłada się na wzrost świadczeń o 12,12 proc.



W praktyce oznacza to, że minimalne wysokości emerytur i rent socjalnych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosły z 1588,44 PLN (brutto) do 1780,96 PLN (brutto).

Inne dodatki również w górę

W 2024 roku zwiększyła się też kwota dodatku pielęgnacyjnego: z 294,39 do 330,07 złotych. To kluczowa informacja dla osób, które wymagają dodatkowej opieki. Przypomnijmy, że świadczenie mogą pobierać nie tylko osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, ale też osoby niezdolne do pracy po 65. roku życia.



Rząd podniósł też wysokość wsparcia dla tzw. sierot zupełnych. Obecnie taka osoba może otrzymać 630,36 PLN. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wsparcie dla osób, które straciły dwoje rodziców.

Co trzeba zrobić, by otrzymać wyższe świadczenia?

Seniorzy nie muszą wypełniać dodatkowych formularzy czy wniosków. Cały proces dokonuje się automatycznie i zarządza nim Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja sama oblicza kwotę nowego świadczenia, a następnie przystępuje do jego wypłaty. Warto o tym pamiętać także dlatego, by nie dać się oszukać osobom, które w ten sposób próbują wyłudzić nasze pieniądze.

Nikomu nie trzeba tego zadania zlecać, tak samo, jak nie trzeba okazywać żadnych dokumentów.

WIDEO: Czas na deregulację. "Szczerze o pieniądzach" odc. 210 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl