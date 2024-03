- Chcemy przygotować "manual", w którym powiemy, co jest pracą domową, a co nie - powiedziała w Polsat News Polityka wiceminister edukacji Joanna Mucha. Jak dodała, pozwoli to wyjaśnić wątpliwości. Do tych słów odnieśli się politycy z PiS. "Zakaz prac domowych będzie polegał na tym, że PO wprowadzi nową definicję, gdzie uchwali, że prace domowe nie są pracami domowymi" - napisał Paweł Jabłoński.